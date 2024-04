Precisely annonce la prise en charge du service Amazon RDS pour Db2 avec des capacités d'intégration de données en temps réel





Precisely, un leader mondial de l'intégrité des données, annonce que sa solution d'intégration de données Precisely Connect prend désormais en charge le service de base de données relationnelle Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pour Db2. Les clients de la société peuvent ainsi migrer facilement leur base de données Database?2 vers Amazon Web Services (AWS) en élargissant leur périmètre et en accédant à de nouvelles informations pertinentes à partir de la plateforme analytique. Cette annonce fait suite à l'obtention par Precisely Connect du label produit Amazon RDS Ready et à la récente extension des capacités de réplication des données de Precisely au service AWS Mainframe Modernization.

À la fin de l'année dernière, AWS a annoncé la disponibilité générale d'Amazon RDS pour Db2, un service conçu pour faciliter la configuration, l'utilisation et la mise à l'échelle des bases de données Db2 dans le cloud. L'annonce publiée aujourd'hui souligne la valeur que Precisely apporte à ses clients avec la prise en charge d'Amazon RDS pour Db2 en tant que cible pour la réplication des systèmes mainframe et i Series en leur permettant de déplacer des données et des workloadsl Db2 en toute transparence vers AWS. Grâce à la puissante association de Precisely et d'AWS, les clients peuvent accéder à de nouveaux cas d'utilisation innovants et exécuter des tâches analytiques avancées tout en extrayant le maximum de valeur des investissements qu'elles ont consacrés à leur infrastructure.

Grâce au streaming en temps réel, Precisely Connect garantit que les données IBM Z (mainframe) et IBM i (AS/400) les plus récentes sont mises à la disposition des services AWS à des fins d'analyse. Precisely Connect est une solution intégrée de haute performance qui réplique les données entre ces systèmes critiques et l'environnement AWS, en permettant aux entreprises de migrer leurs données de manière à la fois sécurisée et efficace, mais également d'accéder aux données transactionnelles sur AWS pour une prise de décision plus fiable. La solution Precisely Connect s'appuie sur l'expertise acquise au fil des décennies par Precisely en tant que fournisseur de solutions d'optimisation du tri sur ordinateurs mainframe, ainsi que de disponibilité et de sécurité des données IBM i pour se positionner à la pointe du marché des solutions d'accès et d'intégration des données complexes.

« Les initiatives de transformation digitale et de modernisation des infrastructures informatiques se présentent différemment dans chaque entreprise, la nécessité d'accéder avec rapidité et fiabilité à des données de confiance constituant leur seul dénominateur commun, tous secteurs confondus, explique Eric Yau, Chief Operating Officer chez Precisely. Notre expertise et la collaboration avec AWS nous permettent d'apporter à nos clients la flexibilité et l'agilité dont ils ont besoin pour aligner la distribution de données en temps réel sur des exigences métier en constante évolution. »

