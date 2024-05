Aperia célèbre l'étape Halo Tire InflatorMD : 100 milliards de milles parcourus





HAYWARD, Californie, 20 mai 2024 /CNW/ - Aperia Technologies, le principal innovateur en matière de solutions de gestion durable des pneus pour les parcs de véhicules moyens et lourds, est fière d'annoncer une étape remarquable pour son produit phare, le gonfleur de pneus Halo Tire InflatorMD. Le gonfleur de pneus Halo a maintenant parcouru plus de 100 milliards de milles en Amérique du Nord, en Australie et en Europe.

Cette étape importante souligne la durabilité et la fiabilité du gonfleur de pneus Halo, qui démontre sa capacité éprouvée à offrir une valeur substantielle dans divers marchés et applications de véhicules. De plus, l'étendue des données réelles sur le rendement des pneus accumulées par Aperia démontre la confiance des principales entreprises du secteur envers le fait que la plateforme offre une gestion des pneus de pointe. Non seulement les données valident l'efficacité du produit, mais elles témoignent également de l'engagement continu d'Aperia à repousser les limites de la technologie de gestion des pneus.

« Nous sommes ravis d'atteindre cette étape importante de 100 milliards de milles parcourus avec le gonfleur de pneus Halo, a déclaré Josh Carter, chef de la direction d'Aperia Technologies. Cette réalisation confirme la confiance que nos clients accordent à nos solutions novatrices et renforce notre engagement à offrir un rendement et une fiabilité inégalés. »

L'engagement d'Aperia à l'égard de la qualité est illustré par le taux minime de retour sous garantie du produit, qui prouve encore plus sa durabilité et son efficacité dans des applications réelles.

« Cette étape n'est qu'une des nombreuses premières de l'industrie pour nous, a ajouté M. Carter. Le succès continu de Halo et son moteur d'analyse hautement précis et intelligent ont mené au lancement récent de notre toute première solution intelligente de gonflage automatique, Halo Connect i3MD. »

Depuis sa création, Halo a constamment réduit les coûts de carburant des parcs de véhicules, prolongé la durée de vie des pneus, diminué au minimum le temps d'arrêt lié aux pneus et abaissé les émissions nocives. Avec ses 100 milliards de milles sur la route, Halo a permis d'économiser activement plus de 716 000 tonnes métriques de CO 2 . Cet impact équivaut à planter 11,8 millions d'arbres pendant dix ans ou à retirer près de 155 000 véhicules de tourisme de la route pendant un an. Avec chaque mille parcouru, Halo continue de prolonger la durée de vie des pneus et de réduire les déchets dangereux. Le développement durable demeure au coeur de la mission d'Aperia, qui consiste à fournir des solutions de gestion des pneus simples, fiables et intelligentes qui orientent les transports vers un avenir plus vert.

Aperia célèbre cette réalisation alors qu'elle continue de révolutionner la gestion des pneus des parcs de véhicules, offrant des solutions qui procurent des avantages concrets aux entreprises et à l'environnement.

Pour en savoir plus sur Aperia Technologies et ses solutions novatrices de gestion des pneus, visitez www.aperiatech.com .

Personne-ressource pour les médias

Aperia Technologies

Relations avec la presse d'Aperia

[email protected]

(415) 819-5683

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2409793/Aperia_Technologies_Logo.jpg

SOURCE Aperia Technologies

20 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :