La TD et Google Cloud nouent une relation stratégique pour favoriser des expériences bancaires novatrices





TORONTO et SUNNYVALE, Calif., le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui l'établissement d'une relation stratégique pluriannuelle. La TD ajoutera les services de la plateforme Google Cloud à son portefeuille de solutions technologiques fondées sur les données afin de favoriser des expériences bancaires novatrices. Le groupe Négociation automatisée, Valeurs Mobilières TD est déjà soutenu par le Google Kubernetes Engine (GKE), qui permet à Valeurs Mobilières TD de s'adapter et de répondre rapidement aux besoins changeants des clients et du marché dans un environnement dynamique.

Google Cloud collaborera avec la TD pour simplifier le développement et la mise en oeuvre des applications et permettre ainsi à la Banque de répondre rapidement aux attentes changeantes des clients en déployant de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour ou de tout nouveaux produits financiers à un rythme accéléré. La TD profitera du soutien en ingénierie de Google Cloud, et notamment du réseau mondial d'ingénieurs de Google, pour aider ses équipes à optimiser l'utilisation des produits de Google Cloud ainsi qu'à les concevoir et à les mettre en oeuvre dans un environnement rigoureusement réglementé.

« À la TD, notre stratégie technologique nous permet d'offrir à nos clients des expériences personnalisées et connectées. Nos décisions et nos talentueuses équipes agiles sont soutenues par les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs de technologies, notamment Google Cloud, explique Greg Keeley, premier vice-président à la direction, Plateformes et Technologie, TD. Grâce à notre partenariat avec Google Cloud, nous sommes en bonne position pour continuer à faire évoluer nos services et à favoriser des expériences bancaires nouvelles et novatrices. »

Négociation automatisée, Valeurs Mobilières TD, une filiale de Valeurs Mobilières TD basée à Chicago, a commencé à utiliser l'infrastructure de Google Cloud afin d'offrir une automatisation technologique et une modélisation quantitative de premier plan pour les marchés des titres à revenu fixe. Grâce à Google Cloud, l'équipe a conçu une plateforme de recherche fondée sur les données qui s'adapte facilement aux besoins du secteur, en fournissant les outils technologiques nécessaires au traitement des importantes charges de travail de recherche associées à l'approche fondée sur les données du groupe en matière de négociation.

« La TD fait figure de véritable pionnière en utilisant les technologies infonuagiques pour repenser l'avenir des services bancaires, déclare Matt Renner, président des activités mondiales de Google Cloud. Dans le cadre de notre partenariat stratégique pluriannuel, la TD tirera parti de l'infrastructure infonuagique sécurisée et des talents en ingénierie de calibre mondial de Google Cloud en vue d'améliorer l'agilité, l'orientation client et l'innovation en ingénierie, permettant ainsi de s'adapter et de répondre plus rapidement aux besoins changeants des clients de la TD. »

« Les fonctionnalités de Google Cloud sont parfaitement adaptées à notre secteur et offrent une infrastructure sûre et évolutive capable de prendre en charge des analyses quantitatives riches en calculs, qui rehausse l'expérience de développement, explique Dan Bosman, premier vice-président et chef de l'information, Valeurs Mobilières TD et Gestion de la trésorerie et du bilan. Les capacités de Google Cloud nous ont permis d'accroître les volumes de négociation et la taille du portefeuille de Négociation automatisée, Valeurs Mobilières TD et de servir nos clients partout dans le monde de façon optimale. De plus, l'équipe de Google Cloud a fait preuve d'un véritable effort de collaboration en fournissant les ressources dont nous avions besoin pour que le processus d'intégration technologique se déroule de la manière la plus fluide possible. »

La plateforme infonuagique sécurisée de Google, associée à sa force en génie technique, renforce également l'objectif de la Banque consistant à perfectionner les meilleurs talents en technologie du secteur.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Google Cloud

Google Cloud est le nuage réinventé qui offre des outils en matière d'intelligence artificielle (IA), d'infrastructure, de développement, de données, de sécurité et de collaboration conçus pour aujourd'hui et demain. Google Cloud offre un puissant environnement IA optimisé et entièrement intégré, doté d'une infrastructure à l'échelle mondiale, de puces personnalisées, de modèles d'IA générative, d'une plateforme de développement ainsi que d'applications alimentées par l'IA afin d'aider les entreprises à se transformer. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud pour en faire leur partenaire de confiance en matière de technologie.

SOURCE TD Bank Group

3 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :