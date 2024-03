/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le samedi 30 mars 2024/

13 h 00 La vice-première ministre fera une annonce en matière de soins de santé en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, sera également...

13 h 00 La vice-première ministre fera une annonce en matière de soins de santé en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, sera également...

Des élus et des membres de la société civile se sont réunis pour un point de presse aujourd'hui devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration Monsieur Marc Miller afin de demander l'arrêt des procédures de déportation fixée au 5 avril 2024...