Avis public - Santé Canada met le public en garde contre l'utilisation de certains cônes de henné qui peuvent causer des brûlures chimiques sur la peau





Résumé

Produit : Cônes de henné

Problème : Risque chimique / Sécurité des produits

Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ou de vendre ces produits et jetez-les dans les ordures ménagères.

Public visé : Grand public / Industrie; Détaillants, Importateurs

Problème

Santé Canada met la population canadienne en garde contre les risques liés à certains cônes de henné, car ils peuvent contenir du phénol, qui peut ne pas figurer sur l'étiquette du produit. Le phénol est un ingrédient interdit qui figure sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada. Les produits qui contiennent du phénol peuvent être dangereux s'ils entrent en contact avec la peau, car le phénol peut causer des brûlures chimiques qui se traduisent par des rougeurs, des cloques ou une sensation douloureuse de brûlure.

Santé Canada a reçu trois rapports d'incidents concernant les cônes de henné. Deux de ces rapports étaient liés à des irritations cutanées causées par l'utilisation de cônes de henné, et un rapport signalait qu'un cône de henné ayant déjà fait l'objet d'un rappel était toujours en vente. Compte tenu de ces rapports, Santé Canada a procédé à l'échantillonnage et à l'analyse de plusieurs cônes de henné et a ainsi confirmé la présence de phénol. En conséquence, le 22 mars 2024, Santé Canada a publié un nouveau rappel visant trois cônes de henné pour lesquels des analyses ont confirmé la présence de phénol.

Le Ministère a également publié des rappels de cônes de henné le 11 avril 2017, le 25 mai 2017 et le 2 mai 2018 pour le produit « Shakeel Bhai Mehndi Waley Special Bridal Cone ». Ces rappels cernent des fabricants et des importateurs, mais il peut y avoir d'autres importateurs et vendeurs de ces produits au Canada.

Comme Santé Canada soupçonne que d'autres cônes de henné vendus au Canada contiennent aussi du phénol, il conseille aux consommateurs de signaler tout effet indésirable concernant ces produits pour permettre la prise des mesures d'application qui s'imposent.

Ce qu'il faut faire

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d'utiliser les cônes de henné qui ont été rappelés, ainsi que tout autre produit de ce type qui peut provoquer une irritation de la peau (sensation de brûlure, rougeurs ou cloques). Ces produits peuvent être jetés à la poubelle.

Pour vérifier si un cône de henné provoque une irritation de la peau, on peut procéder à un test cutané en appliquant une petite quantité de produit sur son avant-bras.

En cas d'irritation de la peau après l'application d'un produit, qu'il soit visé par un rappel ou non, il faut laver soigneusement la zone concernée avec de l'eau et du savon et consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent.

Les consommateurs sont invités à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité qui est associé à l'utilisation de ces produits en remplissant le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation de Santé Canada .

. Au Canada , il est interdit de vendre des cosmétiques contenant une quelconque substance susceptible de nuire aux consommateurs si le produit est appliqué en suivant le mode d'emploi sur l'étiquette et dans des conditions normales d'utilisation. Vous trouverez dans la Liste critique des ingrédients de cosmétiques toutes les substances dont l'usage est interdit.

Les vendeurs de produits qui ne répondent pas aux exigences canadiennes relatives aux cosmétiques doivent immédiatement en cesser la vente et les jeter.

Rappels connexes

Renseignements supplémentaires

Mesures prises

Santé Canada est déterminé à protéger les personnes au Canada contre les produits de consommation et les cosmétiques qui pourraient être dangereux. Le Ministère a fait une enquête concernant les cônes de henné et procédé à des analyses de ces produits. Si la présence de phénol a été confirmée lors des analyses, Santé Canada est intervenu pour que les produits soient rappelés.

Santé Canada contrôle régulièrement les produits de consommation et les cosmétiques en vente au Canada et continuera d'enquêter sur les signalements liés aux cônes de henné afin de protéger les consommateurs. Le Ministère prendra des mesures d'application chaque fois qu'il aura des raisons de croire qu'un cosmétique contient des substances dangereuses ou qu'il est fabriqué dans des conditions insalubres.

