1 000 000 $ recueillis au Bal des Couleurs, une soirée-bénéfice de la Fondation Cité de la Santé pour l'amélioration des soins en santé mentale à Laval





LAVAL, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Cité de la Santé est fière d'annoncer que le montant récolté au Bal des Couleurs, additionné aux dons généreux reçus durant cet événement festif et riche en émotions, totalise un montant de 1 000 000 $. Cette somme servira à l'amélioration des soins et services en santé mentale du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Laval.

Cette soirée a réuni dans le somptueux décor du Sheraton Laval et Centre de congrès, près de 500 personnes issues du milieu des affaires ainsi que des membres de la communauté du CISSS de Laval, en présence de Monsieur Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont, représentant le Maire de Laval et du Ministre Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval.

Elle a été l'occasion de mettre en lumière les besoins grandissants en santé mentale sur notre territoire et l'urgente nécessité de contribuer à l'amélioration des soins et services offerts. Durant la soirée, quelques dons exceptionnels ont été annoncés pour la cause, totalisant 250 000 $. La présidente d'honneur Madame Véronique Racanelli a aussi annoncé un don supplémentaire de 500 000 $ de La Fondation Lise et Giuseppe Racanelli entièrement dédié à la santé mentale. Ces dons impressionnants permettront de réaliser de grands projets permettant la mise en place d'une programmation clinique pour un contexte favorable à l'intégration sociale des personnes vivant avec une problématique de santé mentale.

« Nous sommes comblés par tant de bienveillance ! Le Bal des Couleurs est un véritable succès, tant par le nombre de participants que par la beauté des moments que nous avons vécus ensemble et le montant recueilli. Cette soirée nous rappelle que la communauté d'affaires lavalloise est profondément engagée pour le mieux-être de nos gens. Au nom de tous les usagers du CISSS de Laval et du personnel qui prend soin de notre monde au quotidien, MERCI infiniment ! » - André Malacket, directeur général de la Fondation Cité de la Santé.

La Fondation tient à remercier tous ses partenaires et collaborateurs : le présentateur de la soirée, Banque Nationale du Canada en collaboration avec Ingenia Technologies, notre présidente d'honneur Madame Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, et les participants ainsi que les bénévoles qui ont rendu possible un tel succès. Pour en savoir plus sur la Fondation et sur l'impact de vos dons : fondationcitedelasante.com.

À propos de la Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l'amélioration des soins et des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle permet l'acquisition d'équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, participe à la recherche et à l'enseignement, soutient le développement des compétences ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l'amélioration des infrastructures. Ensemble, prenons soin de notre monde. www.fondationcitedelasante.com

SOURCE Fondation Cité de la Santé

26 avril 2024 à 17:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :