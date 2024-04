ReNAgade Therapeutics poursuit son engagement auprès de GanNA Bio et de la biologie des glycanes





ReNAgade Therapeutics, une société qui exploite le potentiel illimité des médicaments à base d'ARN, a annoncé aujourd'hui son engagement continu à explorer l'opportunité thérapeutique que présente la glycobiologie en soutenant la recherche en cours chez GanNA Bio et en intégrant des personnes clés de GanNA Bio au sein de l'écosystème de ReNAgade. Les fondateurs de GanNA, Carolyn Bertozzi, Ph.D., et Richard D. Cummings, Ph.D., seront désormais conseillers de ReNAgade.

« ReNAgade continuera à bénéficier énormément du travail prometteur de GanNA dans le développement d'une technologie d'administration extra-hépatique qui aide à élargir l'étendue et le potentiel de nos propres médicaments à base d'ARN », déclare Brian Goodman, cofondateur de ReNAgade. « L'administration est essentielle à la mission de ReNAgade, qui consiste à surmonter les limites actuelles des médicaments à base d'ARN. Nous pensons que la technologie développée au sein de GanNA contribuera à renforcer la position de leader de ReNAgade tandis que nous continuons à faire progresser notre plateforme thérapeutique unique et intégrée. »

Créée en 2021 et ayant reçu des investissements de ReNAgade, GanNA Bio exploite une nouvelle glycobiologie permettant l'administration extra-hépatique d'ARN sur la base de recherches pionnières sous licence de la Stanford University, du Boston Children's Hospital et du Beth Israel Deaconess Medical Center. Ces recherches ont été développées dans les laboratoires de Carolyn Bertozzi, Ph.D., lauréate du prix Nobel de chimie 2022 et professeur de chimie à la Stanford School of Humanities and Sciences ; Ryan A. Flynn, M.D., Ph.D., professeur adjoint au Boston Children's Hospital ; et Richard D. Cummings, Ph.D., professeur de chirurgie S. Daniel Abraham au Beth Israel Deaconess Medical Center, et dirigées par Namita Bisaria, Ph.D, M.B.A, entrepreneuse en série dans le domaine des thérapies à base d'ARN. Sa plateforme, fondée sur de nouvelles avancées en glycobiologie et en synthèse, utilise des glycanes spécifiques aux cellules pour développer des conjugués de nouvelle génération et exploiter l'administration de médicaments à base d'ARN à brins courts et longs.

« L'association de la stratégie de ciblage innovante de GanNA, basée sur la glycobiologie, et de l'expérience de ReNAgade dans le développement de médicaments à base d'ARN constituera une combinaison puissante au bénéfice des patients », déclare Dr Bertozzi. « Les progrès de la science des glycoARN depuis notre publication fondatrice dans la revue Cell évoluent rapidement et l'intégration avec le pipeline de ReNAgade va renforcer notre position visant à développer un large portefeuille de systèmes d'administration spécifiques aux cellules, en tirant parti des derniers développements en glycobiologie afin d'élargir l'éventail des maladies auxquelles les médicaments à base d'ARN peuvent s'attaquer. Les médicaments à base d'ARN issus de la glycobiologie représentent une nouvelle frontière et il est gratifiant de voir les possibilités qu'offre ReNAgade de les développer pour une utilisation clinique. »

À propos de ReNAgade Therapeutics

La raison d'être de ReNAgade est de libérer le potentiel des médicaments basés sur l'ARN pour traiter les maladies où que ce soit dans le corps. Nous associons nos nouvelles plateformes d'administration de l'ARN avec une plateforme complète de l'ARN permettant un système tout ARN pour le codage, l'édition et l'insertion de gènes afin de développer de nouveaux médicaments.

Nous avons assemblé une équipe possédant une solide expertise dans le domaine de l'ARN et de l'administration pour accélérer l'avenir de la médecine et développer des médicaments à ARN révolutionnaires.

ReNAgade Therapeutics : RNA sans limites

Pour plus d'informations sur l'entreprise, ses technologies et ses dirigeants, rendez-vous sur www.renagadetx.com

À propos de GanNA Bio

GanNA a été créée par les Drs Flynn et Bisaria, et a reçu des investissements de ReNAgade en 2021 à la suite d'un accord de recherche sponsorisée dans le laboratoire du Dr Flynn. Sa mission consiste à d'explorer le potentiel de nouvelles thérapies glycobiologiques suite aux travaux pionniers des Drs Flynn et Bertozzi à la Stanford University sur les glycoARN. Le conseil scientifique de GanNA Bio comprend les Drs Bertozzi, Cummings et Flynn, ainsi que Pete Smith, CSO de ReNAgade.

Divulgation des conflits d'intérêts universitaires

Les Drs Bertozzi, Cummings et Flynn sont consultants pour ReNAgade Therapeutics.

27 avril 2024 à 06:00

