HCLTech annonce un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars pour l'exercice 2024, en hausse de 5,4 % en glissement annuel





HCLTech, un chef de file technologique mondial, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024.

La société a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,3 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires des services numériques a augmenté de 5,3 % et contribue désormais à 37,3 % du chiffre d'affaires des services IT. Les revenus récurrents annuels de HCLSoftware se sont élevés à 1,02 milliard de dollars. Au cours de l'exercice 2024, la société a remporté 73 contrats majeurs ? 36 dans les services et 37 dans les logiciels ? qui se sont traduits par une valeur contractuelle totale (nouveaux contrats) de 9,76 milliards de dollars, en hausse de 10 % en glissement annuel.

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 3,43 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel. HCLTech a remporté 21 contrats majeurs, dont 13 dans les services et huit dans les logiciels, avec une valeur contractuelle totale de 2,29 milliards de dollars au cours du trimestre.

En termes de géographie, les Amériques ont été la région à la croissance la plus rapide avec une croissance de 6,8% en glissement annuel, suivie de l'Europe, qui a progressé de 5,5 % en glissement annuel.

La croissance verticale de l'industrie a été tirée par les services financiers et les télécommunications, les médias, l'édition et le divertissement. Alors que les services financiers ont progressé de 12,1 % en glissement annuel sur l'ensemble de l'exercice, le segment vertical télécoms, médias, édition et divertissement a enregistré une croissance de 39,2 % (en glissement annuel) au cours du trimestre.

La société a annoncé un dividende de 18?/action pour le trimestre, portant le total à 52?/action pour 2024.

À la fin du trimestre, le personnel total de HCLTech s'élevait à 227 481 personnes. L'entreprise a embauché un total de 12 141 recrues au cours de l'année. L'attrition sur les 12 derniers mois s'est encore modérée, passant de 19,5 % à 12,4 %.

« HCLTech continue de dominer le secteur au cours de l'exercice 2024, avec une bonne croissance du chiffre d'affaires en USD de 5,4 % en glissement annuel pendant les périodes difficiles, grâce à notre engagement indéfectible envers nos clients et nos collaborateurs. Plus important encore, nous avons traduit cette croissance en création de valeur encore plus élevée pour nos actionnaires avec notre flux de trésorerie d'exploitation à 2 711 millions de dollars, en hausse de 21,6 % en glissement annuel et notre flux de trésorerie disponible à 2 584 millions de dollars, en hausse de 27,7 % en glissement annuel. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les dépenses mondiales en technologie d'entreprise ne feront qu'augmenter avec l'adoption de l'IA. Nous nous positionnons favorablement pour capitaliser nos propositions axées sur l'IA, notre modèle de livraison mondial et notre mix idéal de services et produits technologiques », déclare C Vijayakumar, CEO et directeur général, HCLTech.

Pour l'exercice 2025, la société projette une croissance du chiffre d'affaires de 3 % à 5 % en glissement annuel et une marge de BAIIA de 18 % à 19 %.

« La performance de HCLTech pour l'exercice 2024 souligne la résilience de notre modèle d'entreprise, avec un chiffre d'affaires de 109 913 crores ?, en hausse de 8,3 %. Nous avons réalisé cette croissance leader avec un BAII de 20 027 crores ?, en hausse de 8,4 %. Le bénéfice net de l'exercice s'est établi à 15 702 crores ?, en hausse de 5,7 %, ce qui se traduit par un BPA de 57,86 ? », ajoute Prateek Aggarwal, directeur financier de HCLTech.

HCLTech connaît une forte croissance dans le cloud et la cybersécurité. L'IA et l'IA générative sont des domaines clés et la société a récemment lancé HCLTech AI Force, une plateforme innovante d'IA générative qui accélère la création de valeur en transformant le cycle de développement et d'ingénierie des logiciels, offrant une plus grande productivité, une meilleure qualité et des délais de lancement accélérés. La plateforme est neutre vis-à-vis des systèmes et offre une suite hautement personnalisable de solutions basées sur l'IA générative qui injectent de l'intelligence dans les workflows de développement logiciel et d'ingénierie pour améliorer l'efficience et l'expérience du développeur.

Parmi les contrats d'IA générative signés par HCLTech au cours du trimestre figurent :

une société biopharmaceutique basée aux États-Unis a choisi HCLTech pour tirer parti de l'IA générative et de l'ingénierie des données afin d'automatiser l'extraction de données structurées et non structurées à partir de diverses sources.

un fournisseur de services financiers basé aux États-Unis a choisi HCLTech pour migrer ses modèles d'apprentissage automatique existants vers des plateformes d'IA générative de nouvelle génération pour une agilité, une amélioration et une innovation accrues dans la prestation de services.

HCLTech a été reconnu par Ethisphere comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde en 2024. Les autres reconnaissances clés que HCLTech a reçues au T4 2024 sont les suivantes :

notation AA dans les notations ESG MSCI pour la seconde année consécutive

inclus dans le S&P Global Sustainability Yearbook 2024 pour la seconde année consécutive

classé comme la marque de services IT à la croissance la plus rapide (15,9 % en glissement annuel) en termes de valeur de marque parmi les dix premières entreprises IT au monde, selon le rapport 2024 Brand Finance Global 500 and IT Services Top 25.

À propos de HCLTech

HCLTech est une société technologique mondiale, qui compte plus de 227 000 employés dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie, le cloud et IA, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Les revenus consolidés pour la période de 12 mois se terminant en mars 2024 s'élevaient à 13,3 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons booster votre performance, rendez-vous sur hcltech.com.

26 avril 2024 à 19:00

