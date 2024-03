Le gouvernement du Canada honore l'importance historique nationale de la Série du siècle de 1972





Ce dévoilement complète un tour du chapeau de la CLMHC, la série recevant sa troisième plaque de la Commission

WINNIPEG, MB, le 27 mars 2024 /CNW/ - Trente-quatre secondes à l'horloge du dernier match d'une série à égalité entre le Canada et l'Union soviétique... à ce moment de l'emblématique Série du siècle de 1972, on pouvait entendre la rondelle voler. Paul Henderson marque et tout le Canada s'enflamme! Avec coeur et passion, ce match intense a rassemblé des millions de Canadiens et Canadiennes pour soutenir et encourager Équipe Canada.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire Kevin Lamoureux, a commémoré l'importance historique nationale de la Série du siècle de 1972 lors d'une cérémonie spéciale au cours de laquelle une plaque a été dévoilée au Hockey for All Centre de Winnipeg, au Manitoba. L'annonce a été faite au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault.

La Série du siècle de 1972 entre les équipes nationales de hockey du Canada et de l'Union soviétique est le tout premier affrontement entre des joueurs de hockey professionnels canadiens et l'équipe nationale de l'Union soviétique. Les quatre premiers matchs ont lieu respectivement à Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, et les quatre derniers matchs se poursuivent en Union soviétique.

La série suscite un intérêt hors du commun, car elle se déroule dans le contexte de la guerre froide. Le style de jeu adopté par chacune des équipes illustre des différences fondamentales entre deux nations au système politique bien différent. Les Soviétiques adoptent un jeu discipliné, axé sur le travail d'équipe, les déplacements rapides, les passes précises et la stratégie. Les Canadiens, pour leur part, mettent l'accent sur les tirs au but et les mises en échec. Le dernier match de cette série intense est toujours considéré comme l'un des plus grands moments de l'histoire du sport canadien.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes de tous âges à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

Citations

« La Série du siècle de 1972 a été un moment important de l'histoire du sport canadien, auquel ont assisté 16 millions de Canadiens qui ont regardé et encouragé la passion, le courage et l'esprit tenace d'Équipe Canada. Cette série a suscité une fierté nationale et un engouement pour le sport qui résonne encore aujourd'hui. Les désignations historiques racontent l'histoire riche et variée du Canada. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur la Série du siècle de 1972 et sur ses importantes contributions au patrimoine canadien. »

Kevin Lamoureux

Secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord

« Winnipeg est depuis longtemps le centre du hockey international au Canada. Depuis 1958, lorsque l'Union soviétique a effectué une tournée au Canada et a joué contre les Manitoba Junior All Stars, jusqu'au Championnat du monde junior de hockey sur glace 1999 et au-delà, Winnipeg a joué un rôle important dans les compétitions internationales. Pour ceux qui s'en souviennent, l'équipe nationale canadienne a élu domicile à Winnipeg pendant plus d'une décennie, s'entraînant et jouant des matchs d'exhibition contre de nombreuses équipes internationales. Toutefois, le match international le plus important jamais disputé à Winnipeg a été le match nul 4-4 du troisième match de la série historique de la Série du siècle de 1972. »

Jordy Douglas

Président du Manitoba Hockey Hall of Fame

Les faits en bref



Le troisième match de cette série sans précédent de huit matchs de hockey a été joué à l'ancien aréna de Winnipeg le 6 septembre 1972.

le 6 septembre 1972. Au fil des ans, cet exploit d'Équipe Canada a été célébré au Canada . Les joueurs qui ont fait preuve d'un courage et d'une détermination incroyables ont contribué à définir le Canada aux yeux du monde entier. Nombreux sont ceux qui pensent que cette série spéciale a changé le hockey pour toujours.

. Les joueurs qui ont fait preuve d'un courage et d'une détermination incroyables ont contribué à définir le aux yeux du monde entier. Nombreux sont ceux qui pensent que cette série spéciale a changé le hockey pour toujours. La première plaque de la Série du siècle de 1972 a été dévoilée à Montréal en 2016, avec l'intention d'installer une plaque dans chaque ville visitée par la série au Canada . Le Maple Leaf Gardens de Toronto accueille la plaque commémorative du deuxième match de la série.

. Le Maple Leaf Gardens de accueille la plaque commémorative du deuxième match de la série. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre communauté, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Document connexe

Document d'information : Événement historique national de la Série du siècle de 1972

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Le cadre pour l'histoire et la commémoration

Déclaration du Premier ministre à l'occasion du 50e anniversaire de la Série du siècle de 1972

SOURCE Parcs Canada (HQ)

27 mars 2024 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :