Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 21 000 $ pour la tenue de la compétition IDance





QUÉBEC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 21 000 $ pour la tenue de la compétition IDance, qui a lieu à Brossard jusqu'au 28 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La compétition de danse IDance est un événement attendu chaque année par des milliers de danseurs et danseuses, et ce, de tous âges et de tous niveaux. Elle contribue à faire briller les artistes d'ici et leur école.?

Citation :

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie la compétition IDance, dont la renommée n'est plus à faire. En recevant des artistes de la relève, cet événement saura ravir à nouveau les amateurs de danse. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique de la Montérégie, en plus de faire valoir le talent des artisans de notre industrie événementielle. J'invite les visiteurs à prendre part à ce rendez-vous unique, et j'espère qu'ils seront nombreux à découvrir les attraits des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

26 avril 2024 à 08:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :