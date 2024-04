UN COUPLE DE LAKEFIELD RÊVE AU MAX GRÂCE À UN LOT DE 70 MILLIONS DE DOLLARS DE LOTTO MAX!





Ils ont caché cet énorme secret à leur famille pendant deux mois

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Pendant presque deux mois, Doug et Enid Hannon, de Lakefield, ont caché un secret important à toute leur famille - un secret de 70 millions de dollars! Mariés depuis 51 ans, ils sont les plus récents multimillionnaires de l'Ontario après avoir gagné le gros lot de 70 millions de dollars à LOTTO MAX au tirage du 20 février 2024. Ils sont maintenant prêts à partager la nouvelle et leur gain incroyable avec leur famille immédiate et élargie.

Lors d'une célébration des gagnants très spéciale proche de leur ville natale, Doug et Enid ont décrit comment ils ont découvert qu'ils étaient en possession d'un billet de LOTTO MAX d'une valeur de 70 millions de dollars et comment ils ont caché cet immense secret pendant aussi longtemps.

Bien qu'Enid ait acheté le billet Mise-éclair de LOTTO MAX à une épicerie pendant qu'ils se dirigeaient vers leur chalet, c'est Doug qui a découvert leur gros gain le jour après le tirage, lorsqu'il a vérifié le billet sur l'appli d'OLG. « Je n'étais absolument pas au courant qu'un billet gagnant avait été vendu dans notre région. Je me suis donc mis à trembler quand j'ai vu les mots 'Grand gagnant' sur l'écran du téléphone! Mon coeur battait la chamade. J'ai fixé l'écran pendant un certain temps pour absorber tous ces zéros. Puis, je l'ai vérifié encore quelques fois. »

Doug, qui a pris sa retraite il y a quelques années, a décidé de ne rien dire à sa femme jusqu'à ce qu'elle rentre du travail. « Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé un projet dans lequel me submerger tout en digérant la nouvelle et en réfléchissant aux étapes suivantes », s'est rappelé Doug. Il s'est assuré que le souper soit prêt pour le retour d'Enid et a attendu qu'ils aient fini de manger pour partager la nouvelle. Enid se souvient vivement de ce moment qui change une vie : « Doug m'a dit d'aller dans la salle d'ordinateur, où le site Web d'OLG était sur l'écran de l'ordinateur, et de vérifier les numéros sur le billet. Quand j'ai réalisé que nous avions gagné un lot, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un lot de 70 000 $. Doug m'a dit de recompter tous les zéros, et c'est à ce moment que j'ai réalisé que nous avions gagné 70 millions de dollars! »

C'est à ce moment que les émotions sont sorties! « Nous nous sommes étreints, avons pleuré et avons commencé à parler de cette merveilleuse occasion d'aider notre famille et les autres », ont partagé Enid et Doug.

Ils ont décidé de cacher ce gain de plusieurs millions de dollars pendant un certain temps; ils n'ont même pas révélé leur secret à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ils ont décidé d'obtenir d'abord des conseils financiers et juridiques pendant qu'ils commençaient à faire des plans pour leur l'argent. Ne rien dire à personne était très difficile pour Enid, puisqu'elle est très ouverte et expressive avec tous ceux qu'elle connaît. « Ça me tuait de garder ce secret », a-t-elle dit en riant.

Environ une semaine avant de recevoir leur lot à la célébration des gagnants, Doug et Enid ont finalement révélé leur chance à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Tout le monde était incrédule et extrêmement heureux pour eux.

Pendant la célébration empreinte de joie et d'émotions, le couple a partagé quelques-uns de ses plans pour une partie de l'argent. Doug, qui aime le plein air, a dit : « J'aimerais voyager partout au Canada pour découvrir la superbe nature de ce pays d'un océan à l'autre. » Enid, qui est sur le point de prendre sa retraite, est impatiente de commencer quelques rénovations tant attendues dans leur maison : « Je rêve d'une nouvelle cuisine depuis des années et maintenant cela va arriver, avec quelques autres améliorations de la maison, parce que nous aimons l'endroit où nous vivons et nous ne voulons pas déménager. » Mais tous deux sont d'accord que la priorité financière numéro un est leur famille : « Notre famille est ce qu'il y a de plus important, et nous voulons partager cela avec eux. Je veux m'assurer que tout le monde soit en sécurité et à l'aise. » Ils veulent également partager une partie de leur gain avec quelques causes communautaires qui leur tiennent à coeur.

À la fin de la célébration des gagnants, Doug et Enid ont décidé de révéler le secret aux membres de leur famille élargie. Ils les ont donc invités à une « réunion familiale spéciale », pendant laquelle ils ont révélé le gain de 70 millions de dollars et promis un gros voyage en famille pour célébrer ensemble!

« C'est une véritable bénédiction pour nous et notre famille, ont déclaré Enid et Doug. Comme beaucoup de gens, nous avons toujours espéré gagner à la loterie, mais nous n'avions jamais rêvé que cela nous arriverait! Nous sommes si reconnaissants. »

Le billet gagnant a été acheté à Kinmount Independent Grocer, Kawartha Lakes County Rd 121, à Kinmount.

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 7,9 milliards de dollars en lots : il y a eu 101 billets gagnants d'un gros lot et 864 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

