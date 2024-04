Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 25 avril 2024

Thursday 25/04/2024 Daily Grand Tirage régulier03, 12, 15, 19, 37 Grand numéro 04 POKER LOTTO Main gagnante: 8-S, 9-S, K-S, K-H, A-S. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO6,...

Pendant presque deux mois, Doug et Enid Hannon, de Lakefield, ont caché un secret important à toute leur famille - un secret de 70 millions de dollars! Mariés depuis 51 ans, ils sont les plus récents multimillionnaires de l'Ontario après avoir gagné...

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que le point d'entrée de Little Gold Creek ouvrira pour la saison estivale le vendredi 17 mai. Les heures d'ouverture saisonnières seront de 9 h à 19 h, heure avancée du...