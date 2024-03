Le gouvernement du Canada signe deux accords bilatéraux avec le Nouveau-Brunswick pour améliorer les soins de santé et les soins de longue durée dans la province





MONCTON, NB, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent des systèmes de soins de santé et de soins de longue durée leur offrant un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile.

C'est pourquoi l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales du Canada, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada, l'honorable Bruce Fitch, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances du Nouveau-Brunswick, et l'honorable Kathy Bockus, ministre responsable des Aînés du Nouveau-Brunswick, au nom de l'honorable Jill Green, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, ont annoncé aujourd'hui deux accords bilatéraux prévoyant un investissement d'un montant total de plus de 430 millions de dollars afin d'améliorer les services de soins de santé et de soins de longue durée ainsi que l'accès à ces derniers au Nouveau-Brunswick.

Dans le cadre de l'accord Travailler ensemble, le gouvernement du Canada versera plus de 313 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action triennal du Nouveau-Brunswick visant à améliorer son système de santé. Ce plan soutiendra les initiatives en cours au Nouveau-Brunswick pour :

Améliorer la qualité et l'accessibilité des soins primaires dans l'ensemble de la province

Permettre aux infirmières praticiennes et infirmiers praticiens de fournir des soins non urgents aux patients comme solution de rechange aux visites à l'urgence;



Améliorer l'accès au dépistage du cancer du poumon et du cancer du col de l'utérus;



Investir dans un programme de radiographie mobile pour les résidents des foyers de soins, afin de réduire le nombre de transferts et de visites non urgentes à l'hôpital;



Accroître l'accessibilité des pompes à insuline et de la technologie de surveillance du glucose en continu;



Permettre aux pharmaciens d'évaluer et de traiter des maladies courantes, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se faire soigner dans les hôpitaux.

Appuyer le recrutement, le maintien en poste et les initiatives de formation pour les travailleurs de la santé et réduire les arriérés

Offrir des incitatifs financiers pour le recrutement de médecins en milieu rural et dans les communautés mal desservies, y compris certaines communautés francophones;



Appuyer la transition d'un maximum de 10 professionnels de la santé formés à l'étranger vers le marché du travail chaque année, grâce à un programme d'évaluation de la capacité à exercer;



Favoriser le maintien en poste des professionnels de la santé en mettant en oeuvre des initiatives visant à améliorer la sécurité et à réduire le stress au travail;



Poursuivre les initiatives en matière de chirurgies de la hanche et du genou qui réduisent les complications, la durée des hospitalisations et les réadmissions;



Augmenter la disponibilité des options de chirurgie de la cataracte pour les résidents néo-brunswickois en développant des cliniques de chirurgie de la cataracte supplémentaires financées par les fonds publics, y compris à Miramichi et à Bathurst .





et à . Élargir la prestation des services de santé mentale et de lutte contre la consommation de substances

Améliorer les services de santé mentale et de traitement des dépendances pour les communautés autochtones du Nouveau-Brunswick en finançant des services de télépsychiatrie pour les jeunes des Premières Nations;



Établir un partenariat avec les Premières Nations en vue de créer une équipe multidisciplinaire qui offrira un soutien direct aux jeunes aux prises avec des problèmes de dépendances et de santé mentale;



Intégrer les services communautaires de soins de santé mentale, y compris les centres de traitement de Campbellton et de Moncton , pour les jeunes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale.





et de , pour les jeunes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale. Moderniser les systèmes de données sur la santé afin que davantage de patients puissent accéder aux soins

Améliorer la rapidité d'accès aux soins primaires virtuels et en personne par l'intermédiaire de VisitNB et de Lien Santé NB pour les personnes qui n'ont pas de fournisseur de soins primaires;



Regrouper les systèmes régionaux en une seule solution d'information clinique à l'échelle de la province pour le stockage des images médicales et la création de dossiers hospitaliers cliniques intégrés et bilingues, afin de garantir que les informations sur les patients soient disponibles à chaque point de soins.

De plus, dans le cadre de l'accord pour Vieillir dans la dignité, le gouvernement du Canada versera près de 117 millions de dollars afin d'appuyer le plan d'action quinquennal du Nouveau-Brunswick visant à aider ses résidents à vieillir dans la dignité près de leur domicile et à avoir accès à des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Ce financement soutiendra les efforts constants déployés au Nouveau-Brunswick pour :

Améliorer les systèmes de soins à domicile et en milieu communautaire, dont les soins palliatifs

Renforcer les services de réadaptation pour les personnes âgées grâce à l'amélioration des services cliniques dans les foyers de soins spéciaux pour adultes;



Mettre en oeuvre des programmes permettant aux personnes âgées qui risquent d'être hospitalisées afin qu'elles puissent accéder rapidement aux services sociaux et de santé communautaire qui les maintiennent dans leur communauté;



Mettre en oeuvre Soins communautaires NB, une solution de consignation électronique qui facilitera le traitement des personnes à leur domicile;

Soutenir les centres de soins palliatifs qui assurent la continuité des soins pour les patients en fin de vie et leurs familles.

Renforcer les effectifs des soins de longue durée

Créer un portail Web pour les partenaires qui offrent des services aux clients de Développement social afin d'améliorer la prestation de services, de réduire les temps d'attente et d'alléger la pression sur les soins en établissement en soutenant 47 organismes de soutien à domicile et en élargissant la portée pour inclure 508 établissements de soins de longue durée;



Recruter et fidéliser les travailleurs de première ligne du secteur des SLD grâce à des programmes de renforcement des compétences, à des initiatives visant à améliorer la culture du lieu de travail et à un soutien accru aux services d'établissement pour les nouveaux arrivants;



Mettre en oeuvre diverses initiatives de soutien à l'établissement et à la rétention pour aider à relever les défis en matière de personnel dans le secteur des SLD;



Améliorer la formation du personnel dans l'ensemble du continuum des SLD. Cela couvrira divers aspects des soins, comme les soins aux personnes atteintes de démence, la sécurité en milieu de travail et la sécurité culturelle, pour améliorer le système des SDL dans son ensemble et répondre aux besoins uniques des personnes âgées, y compris les Autochtones.





Améliorer la qualité et la sécurité des soins de longue durée

Moderniser les équipements essentiels dans les établissements de SLD, notamment les systèmes de ventilation, les sonnettes d'appel et les lits dans les foyers de soins;



Mettre en oeuvre un programme de financement visant à acheter de l'équipement essentiel pour les foyers de soins spéciaux afin de soutenir les besoins plus importants en matière de soins, dans le but d'éviter les admissions précoces dans les foyers de soins;



Mettre à l'essai un modèle souple de lits en établissement communautaire dans deux foyers de soins spéciaux pour soutenir le vieillissement dans sa propre communauté et atténuer les pressions exercées sur les hôpitaux.

Les progrès relatifs à ces initiatives et à ces engagements à grande échelle seront mesurés en fonction des cibles dont le Nouveau-Brunswick rendra compte publiquement, et ce, chaque année.

Dans le cadre de ces nouveaux accords, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick travailleront de concert pour améliorer la manière dont les renseignements sur la santé sont recueillis, échangés, utilisés et communiqués; simplifieront la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger; faciliteront la mobilité des principaux professionnels de la santé au Canada; et assumeront des responsabilités partagées pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé afin de protéger l'accès des Canadiennes et des Canadiens à des soins de santé en fonction des besoins et non de la capacité à payer.

Reconnaissant les importants écarts des résultats en matière de santé chez les Autochtones, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick s'engagent aussi à collaborer de façon significative avec leurs partenaires autochtones pour améliorer l'accès à des services de santé de qualité et culturellement adaptés. Le plan d'action du Nouveau-Brunswick est éclairé par la participation continue de ses partenaires autochtones et s'appuie sur les récentes discussions trilatérales impliquant le gouvernement fédéral. Tous les ordres de gouvernement prendront des décisions relatives à la santé dans leur administration respective d'une façon qui favorise le respect et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral continueront à travailler ensemble pour améliorer les services de soins de santé et de longue durée pour tous ceux et celles qui en ont besoin dans la province, notamment en répondant aux besoins des peuples autochtones.

«?L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle étape dans le projet de notre gouvernement de mettre en place le meilleur système de santé publique pour la population canadienne. Lorsque nous travaillons ensemble et que nous trouvons des solutions, nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Ces accords permettront d'améliorer les soins de santé publique pour la population du Nouveau-Brunswick grâce à un meilleur accès aux médecins et aux infirmières, à de meilleurs soins pour les opérations chirurgicales importantes telles que les interventions sur la hanche et le genou, et à un soutien pour les soins dont les personnes âgées ont besoin.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

«?Dans le cadre de l'accord pour Travailler ensemble, nous collaborons avec le Nouveau-Brunswick pour améliorer les services de santé mentale et de traitement des dépendances dans les communautés autochtones, en mettant l'accent sur des soins culturellement adaptés afin d'améliorer l'accès à des services de santé mentale et de traitement des dépendances de qualité et en temps utile. Ensemble, nous devons nous assurer que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens ont accès au soutien et aux services nécessaires à leur santé mentale et à leur mieux-être, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?J'ai vu de mes propres yeux l'incroyable dévouement de nos travailleurs de la santé. Grâce à ces accords bilatéraux, nous les soutenons en modernisant le mode de prestation des soins de santé au Nouveau-Brunswick, afin que tous les résidents de la province puissent obtenir plus facilement les soins dont ils ont besoin.?»

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« En tant qu'ancienne ministre de la Santé, j'ai dirigé le premier accord bilatéral visant à améliorer les services de soins à domicile et en milieu communautaire, de santé mentale et de lutte contre les dépendances au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de notre objectif, qui est d'offrir aux Néo-Brunswickoises et aux Néo-Brunswickois des solutions adaptées en matière de soins de santé. En travaillant ensemble, nous bâtissons un système de soins de santé qui offre à la population canadienne les soins qu'elle mérite. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

«?Le plan provincial de santé du Nouveau-Brunswick apporte des améliorations aux soins de santé. Qu'il s'agisse de réduire la liste des personnes qui attendent le plus longtemps pour une opération de la cataracte, de la hanche ou du genou, ou d'assurer l'accès aux soins pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, nous apportons des améliorations à notre système de soins de santé. Nous sommes heureux que nos solutions conçues au Nouveau-Brunswick obtiennent maintenant le soutien du gouvernement du Canada grâce à cet accord.?»

L'honorable Bruce Fitch

Ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

« Les troubles de santé mentale et de consommation de substances sont une préoccupation pour les personnes qui en souffrent, pour leurs proches et pour nos communautés. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'efforce d'accroître la disponibilité des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans l'ensemble de notre province. »

L'honorable Sherry Wilson

Ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances et ministre responsable de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick

«?Le Nouveau-Brunswick s'est engagé à encourager les personnes âgées à vieillir dans la dignité et le confort, le plus près possible de leur domicile. Nous remercions le gouvernement fédéral de reconnaître nos efforts et de soutenir les personnes âgées ainsi que leurs familles dans notre province.?»

L'honorable Jill Green

Ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick

L'investissement du plan Travailler ensemble comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé.

comprend 25 milliards de dollars pour des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires, une augmentation garantie de 5 % du Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour les 5 prochaines années, ce qui équivaut à environ 17,5 milliards de dollars, ainsi qu'un complément au TCS de 2 milliards de dollars pour répondre aux besoins urgents des salles d'urgence et des hôpitaux pédiatriques, complément qui a été versé en juin 2023. Ensemble, ces investissements fournissent aux provinces et aux territoires la souplesse nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie, ainsi que pour accélérer les améliorations apportées au système de soins de santé. Le budget de 2023 donne un aperçu du plan du gouvernement du Canada d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : élargir l'accès aux services de santé familiale, y compris dans les régions rurales et éloignées; soutenir les travailleurs de la santé et réduire les arriérés; accroître le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances; moderniser les systèmes de santé au moyen de données de santé et d'outils numériques.

d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de fonds nouveaux pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne. Ce plan prévoit une enveloppe de 25 milliards de dollars, allouée dans le cadre d'accords bilatéraux sur mesure, pour répondre aux besoins particuliers sur le plan de la population et de la géographie dans 4 domaines prioritaires communs en matière de santé : Dans le cadre des accords bilatéraux pour Travailler ensemble , les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du Canada . Le premier plan d'action triennal du Nouveau-Brunswick peut être consulté ici.

, les provinces et les territoires établissent des plans d'action qui décrivent comment les fonds seront dépensés et comment les progrès seront mesurés afin de mettre en évidence les améliorations apportées au système de santé du . Le premier plan d'action triennal du Nouveau-Brunswick peut être consulté ici. Le budget de 2017 avait annoncé l'octroi de 11 milliards de dollars sur 10 ans sous forme de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour la population canadienne. Des accords bilatéraux ont été signés avec les provinces et les territoires pour accéder aux six premières années de ce financement. Les quatre dernières années du financement pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances sont comprises dans les nouveaux accords bilatéraux pour Travailler ensemble .

. Le gouvernement du Canada travaille aussi avec les provinces et les territoires pour appliquer un deuxième accord bilatéral axé sur l'aide donnée aux Canadiennes et aux Canadiens afin qu'ils vieillissent dans la dignité, près de leur domicile, et qu'ils aient accès à des soins à domicile ou à des soins dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Cet accord comprend les 2,4 milliards de dollars restants sur 4 ans prévus dans le budget de 2017 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2026-2027) afin d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi que les 3 milliards de dollars sur 5 ans prévus dans le budget de 2021 (600 millions de dollars par année pour les exercices 2023-2024 à 2027-2028) pour les soins de longue durée afin d'appliquer les normes de soins dans les établissements de soins de longue durée et de favoriser la stabilité des effectifs. Le plan d'action quinquennal du Nouveau-Brunswick peut être consulté ici.

