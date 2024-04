Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de deuil national





OTTAWA, ON, le 28 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Aujourd'hui, en ce Jour de deuil national, nous honorons ensemble les Canadiens qui sont décédés, ont été blessés ou sont devenus malades en raison d'un accident de travail. Nous nous souvenons de ceux qui nous ont quittés trop tôt et soutenons ceux qui vivent encore aujourd'hui avec ce deuil inimaginable.

« Le Jour de deuil national est observé partout au Canada depuis 1991. Afin de rendre hommage à ces vies perdues dans des circonstances tragiques, de nombreux Canadiens posent des gestes de commémoration, qu'il s'agisse d'allumer une bougie, de déposer une couronne, de se recueillir en silence, ou de porter une épinglette commémorative, un ruban ou un brassard noir. Des monuments ont également été érigés à la mémoire des victimes, tels que la Courtepointe vivante (en anglais seulement), qui rend hommage aux jeunes travailleurs de 14 à 24 ans décédés ou blessés au travail.

« Le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec des employés et des employeurs pour que les travailleurs reçoivent le soutien nécessaire, notamment en renforçant le Code canadien du travail. Dans le cadre de ces efforts, notamment par l'intermédiaire du projet de loi C-65, nous luttons contre le harcèlement et la violence, dont la violence sexuelle et familiale, pour que les travailleurs aient le soutien dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

« Par le biais du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, nous offrons des ressources et des services modernes pour sensibiliser la population à la sécurité des travailleurs, et celle en particulier des nouveaux et jeunes travailleurs canadiens qui entament leur carrière. J'encourage les employeurs, les employés et les étudiants à se prévaloir de ces ressources, car la sécurité au travail permettra de bâtir un Canada meilleur et plus sûr.

« En ce Jour de deuil national, prenons le temps de nous souvenir de ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés au travail. J'invite les Canadiens à se joindre à la conversation dans les réseaux sociaux au moyen du mot-clic #JourDeDeuilNational afin de sensibiliser leurs concitoyens et de raconter leur propre histoire. »

28 avril 2024 à 09:00

