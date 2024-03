ZTE présente ses produits et solutions tout-optique pour booster les innovations FTTx à la conférence FTTH 2024





Combo 50 G PON pour une évolution transparente, Light ODN pour une construction et une gestion faciles, Beyond Connectivity pour une expérience gigabit+

BOX et switch box 800 G OTN compacts, haute densité et à faible émission de carbone, divers terminaux multimédias pour l'extension des services vidéo

Serveurs haute performance pour une puissante infrastructure cloud

BERLIN, 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a participé avec succès à la conférence FTTH 2024 à Berlin, en Allemagne. Cette conférence a réuni des décideurs, des leaders d'opinion, des cadres d'entreprise et des investisseurs du secteur des communications optiques.

En tant que leader mondial de la part de marché du PON 10 G, ZTE a présenté la solution PON 50 G & PON 10 G & GPON Combo PON pour soutenir l'évolution en douceur des trois technologies PON. La solution partage le même ODN et la même plateforme, ce qui résout les problèmes liés aux coûts de construction élevés, à l'occupation d'un grand espace dans les bureaux centraux, au câblage complexe des fibres et aux difficultés d'exploitation et de maintenance au cours de l'évolution.

Pour le déploiement de l'ODN en Europe, ZTE propose la solution Light ODN, qui adopte la prétermination, l'absence de raccordement, le plug-and-play et la visibilité. Cette solution rend le réseau ODN visible, gérable et réduit considérablement les coûts d'exploitation.

Pour améliorer la couverture du signal Wi-Fi à la maison, ZTE présente une solution innovante de maison connectée, qui comprend l'ONT XGS-PON, le Wi-Fi 7, le Mesh Wi-Fi&FTTR et la plateforme de gestion SCP (Smart Cloud Platform).

L'OTN BOX 800 G de ZTE est spécialement conçue pour les scénarios Metro et DCI (Data Center Interconnect). Avec des modules enfichables 800 G, un seul châssis peut atteindre une capacité de 12,8 T. Le design réduit l'espace requis de 73 % pour une intégration photoélectrique. Le WebGUI remplace l'EMS (Element Management System), améliorant ainsi l'interface utilisateur et les capacités de gestion. En outre, la consommation d'énergie est réduite à 0,1 W par Gbit. La BOX OTN compacte de 1,2 U soutient techniquement l'accès multiservice et peut être installée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les boîtiers de commutation haute densité et à faible émission de carbone de ZTE offrent une capacité de commutation remarquable de 4,8 T dans un boîtier compact de 1 U. Ils sont dotés de différents types de ports pour s'adapter à différents scénarios de mise en réseau. La conception d'une structure avancée améliore de 30 % l'efficacité de la dissipation de la chaleur, ce qui garantit des performances optimales. De plus, la consommation d'énergie par Gbit est remarquablement faible (0,1 W/Gbit).

Android TV et les décodeurs RDK enrichiront le contenu vidéo et l'écologie. Sur la base d'une coopération approfondie avec des partenaires écologiques, ZTE pourrait proposer divers contenus et applications de Google, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

ZTE est le numéro un du marché des décodeurs IP. Depuis 2021, ZTE est le numéro 1 en ce qui concerne le nombre de nouveaux utilisateurs d'Android TV.

Selon le dernier rapport Broadband Access & Home Networking Quarterly Report Q4 2023 du groupe Dell'Oro, ZTE est le numéro 1 des livraisons de CPE PON et DSL.

La société a également présenté des serveurs haute performance destinés à mettre en place une infrastructure cloud robuste pour l'économie numérique.

Avec ses produits et services déployés dans plus de 160 pays, ZTE s'engage à faire progresser l'innovation technologique. Grâce à une étroite collaboration avec ses partenaires industriels, l'entreprise reste déterminée à répondre aux besoins essentiels des opérateurs et des utilisateurs finaux, en fournissant les meilleures solutions de connectivité à large bande de leur catégorie.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

E-mail : [email protected]

25 mars 2024 à 15:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :