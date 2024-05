ITE HCMC 2024 : pionnier du tourisme durable pour un avenir créateur





HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- La 18e édition de l'International Travel Expo Ho Chi Minh City (ITE HCMC 2024), seule exposition touristique de la région à proposer un programme d'acheteurs internationaux, devrait attirer 220 acheteurs internationaux de 40 pays et territoires, facilitant ainsi plus de 10 000 rendez-vous d'affaires. Cette initiative souligne l'engagement de l'événement à offrir des opportunités inégalées pour des engagements B2B directs entre les entreprises touristiques internationales et vietnamiennes.

L'ITE HCMC aura lieu du 5 au 7 septembre 2024 au Centre d'exposition et de convention de Saigon (SECC) dans le district 7. Sous le thème « Voyage responsable, avenir créateur », l'ITE HCMC 2024 est dédié à la promotion des pratiques de tourisme durable et à la présentation de produits et services touristiques innovants qui répondent aux demandes rigoureuses et diverses du marché international du voyage.

Adopter la transformation numérique du tourisme

Reconnaissant l'impératif de la transformation numérique dans l'industrie du tourisme, en particulier à la suite de la quatrième révolution industrielle et de l'impact significatif de la pandémie, l'ITE HCMC 2024 vise à mener la danse dans l'intégration des solutions numériques. L'événement présentera un mélange d'expositions traditionnelles en personne et de composants en ligne, y compris des stands virtuels en 2D équipés de fonctionnalités interactives telles que le chat en direct, le courrier électronique et la prise de rendez-vous, répondant ainsi à la forte demande des exposants et des visiteurs professionnels.

Étendre la portée et améliorer la collaboration

L'ampleur de l'ITE HCMC 2024 devrait dépasser celle des éditions précédentes, avec une participation prévue de plus de 500 entreprises et marques exposantes. Il s'agira notamment d'agences de promotion du tourisme international, d'offices du tourisme locaux, d'agences de voyage, de fournisseurs d'hébergement, de compagnies aériennes et de sociétés de transport, entre autres.

Un centre de dialogue et d'innovation de haut niveau

L'ITE HCMC 2024 accueillera une série de conférences, de forums et d'ateliers, servant de point de rencontre pour des discussions de haut niveau entre les représentants du gouvernement, les experts du tourisme, les chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes. L'accent sera mis sur les innovations stratégiques, politiques et technologiques afin de favoriser un développement touristique durable et responsable. Le Forum touristique de haut niveau, dont le thème est « Voyage responsable, avenir créateur », sera le point d'orgue de l'agenda de cette année et devrait attirer plus de 200 délégués.

Améliorer l'expérience des visiteurs

Afin d'optimiser l'expérience des visiteurs, l'ITE HCMC 2024 organisera de manière réfléchie des zones fonctionnelles, y compris des zones dédiées aux expériences locales telles que l'artisanat, le café et l'art populaire, créant ainsi des points forts culturels distinctifs. Cette organisation permet aux visiteurs de se déplacer efficacement dans l'exposition, de découvrir la riche diversité de l'offre touristique et de participer.

Engagement en faveur du tourisme durable

Mme Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du département du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré : « Avec la participation estimée du ministère du Tourisme, des agences de promotion et de gestion et d'experts en tourisme renommés, tant nationaux qu'internationaux, l'ITE HCMC 2024, dont le thème est "Voyage responsable, avenir créateur", promet d'être un forum riche en solutions pratiques et en initiatives révolutionnaires. Il jouera un rôle crucial dans la sensibilisation et l'engagement en faveur du tourisme durable, affirmant le statut de l'exposition en tant qu'événement de premier plan dans la région. »

