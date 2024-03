Le gouvernement du Canada appuie les jeunes enfants et les familles des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada





Le programme Petite Enfance en Santé (PES) vise à améliorer la santé et à favoriser le développement des enfants, ainsi que de leurs familles, en particulier ceux vivant dans des contextes de vulnérabilité accrue.

OTTAWA, ON, le 21 mars 2024 /CNW/ - Améliorer la santé et le bien-être des enfants et des familles dans les Communautés de Langue Officielle en Situation Minoritaire (CLOSM) partout au Canada est une priorité pour le gouvernement du Canada. La mise en place de programmes de santé et de développement adaptés à la culture et à la langue des communautés servies contribuent à renforcer la santé des enfants, la santé des familles et la santé communautaire sur de multiples générations.

Aujourd'hui, L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé le versement de 9?450?000 $ sur cinq ans à deux organismes dans le cadre du programme PES de l'Agence de la Santé Publique du Canada (ASPC). Cet investissement améliorera significativement l'accès à de la programmation communautaire en terme de promotion de la santé en petite enfance dans les CLOSM ce qui inclut une aide apportée aux familles faisant l'objet d'obstacles à l'équité en santé. Il contribuera aussi à l'expansion des connaissances et des ressources, ainsi qu'à l'amélioration du renforcement des capacités en vue de contribuer à améliorer la santé et le développement des enfants (de la naissance à l'âge de 6 ans).

La Société Santé en Français (SSF) recevra 7?560?000 $ pour appuyer les francophones vivant dans les CLOSM à l'extérieur du Québec.





Le Réseau Communautaire de Santé et de Services sociaux (CHSSN) recevra 1?890?000 $ pour appuyer les anglophones vivant dans les CLOSM au Québec.

La SSF que le CHSSN redistribueront les fonds à des organismes communautaires à l'appui de la mise en oeuvre et de la prestation d'initiatives adaptées à la situation locale, y compris celles qui offrent des activités prénatales et postnatales, des programmes de compétences parentales et des programmes axés sur les liens affectifs entre parents et enfants. Au cours des cinq prochaines années, la SSF et le soutiendront le renforcement des capacités, créeront des occasions de formation et de réseautage et organiseront des activités d'échange et de transfert de connaissances, tout en distribuant ressources à leurs partenaires communautaires.

Citations

«?La Société Santé en français et le Réseau communautaire de santé et de services sociaux comprennent les besoins de leurs communautés et ont démontré l'impact déterminant de leur travail et de leurs réseaux au fil des années. Le renouvellement de leurs projets pour les cinq prochaines années continuera d'améliorer la santé et le bien-être des personnes vivant dans les CLOSM partout au Canada, y compris les familles à faible revenu prenant en charge de jeunes enfants, les familles isolées socialement, les familles monoparentales ou celles nouvellement arrivées au pays.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

«?En soutenant des initiatives respectueuses de la culture et la langue, nous favorisons des environnements où chaque enfant peut s'épanouir dès le départ. L'investissement dans le Programme de la Petite Enfance en Santé permet à des organismes comme la Société Santé en Français et le Réseau Communautaire de Santé et de Services Sociaux de combler les lacunes au sein des services communautaires et de veiller à ce que chaque famille, peu importe ses antécédents ou sa situation, reçoive le soutien nécessaire pour s'épanouir. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

«?Depuis 2019, le projet "Petite enfance en santé" de la Société Santé en français agit pour que chaque tout-petit de 0 à 6 ans issus de communautés francophones et Acadiennes en situation minoritaire puisse prendre un bon départ dans la vie en termes de santé physique, mentale, émotionnelle et sociale. Grâce au renouvellement de l'appui financier de l'Agence de santé publique du Canada pour les cinq prochaines années, une vingtaine de partenaires impliqués en petite enfance en français partout au Canada poursuivront le déploiement d'actions qui améliorent le mieux-être des parents, dès la période prénatale, ainsi que des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille, et engagent les communautés dans la prise en charge de leur santé, de leur mieux-être et de l'ensemble de leurs services de santé.?»

Antoine Désilets

Directeur général, Société Santé en français

«?Les difficultés d'accès aux services sociaux et de santé pour les familles anglophones du Québec sont bien documentées. De plus, le rôle que les organismes communautaires peuvent jouer pour atténuer les obstacles à l'accès a été bien démontré. Pour ces raisons, notre réseau est ravi de recevoir le soutien de l'Agence de la santé publique du Canada pour que les organismes de notre réseau renforcent leur capacité à aider les enfants de 0 à 6 ans et les parents qui font face à des situations de risque.?»

Jennifer Johnson

Directrice générale, Réseau communautaire de santé et de services sociaux

Faits en bref

Le programme Petite Enfance en Santé (PES) découle du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir du gouvernement du Canada , de même que du budget de 2018, qui a fourni 10 millions de dollars sur cinq ans pour ce programme prioritaire.

, de même que du budget de 2018, qui a fourni 10 millions de dollars sur cinq ans pour ce programme prioritaire. Publié en avril 2023, le nouveau Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration fournit 10,9 millions de dollars sur cinq ans à l'ASPC et inclut toujours le programme PES parmi les principaux mécanismes pour améliorer la programmation en promotion de la santé en petite enfance.

De 2019 à 2024, le financement versé par le programme PES à la SSF et au CHSSN a appuyé 59 organismes de partout au Canada . En 2023, plus de 16?000 personnes ont participé aux programmes offerts par ces organismes.

. En 2023, plus de 16?000 personnes ont participé aux programmes offerts par ces organismes. Par l'intermédiaire de cet investissement quinquennal additionnel dans la SSF et le CHSSN, l'ASPC vise à assurer une distribution efficace et efficiente des fonds entre les CLOSM par l'entremise d'organismes ayant des réseaux communautaires établis ainsi que de l'expérience confirmée dans le domaine de la prestation de programmes de promotion de la santé aux communautés ciblées.

Les Communautés de Langue Officielle en Situation Sinoritaire (CLOSM) sont des communautés francophones à l'extérieur du Québec et des communautés anglophones au Québec. Les organismes communautaires de langue officielle en situation minoritaire peuvent inclure des établissements d'enseignement postsecondaire, des conseils et des commissions scolaires, des organismes sans but lucratif, des autorités de la santé, des municipalités, des membres de l'industrie privée ou autres qui exercent leurs activités dans la langue officielle minoritaire au sein de leur province ou de leur territoire.

