Proteintech Germany triple ses installations avec un nouveau bureau et un nouveau laboratoire





Proteintech, le chef de file des anticorps et des solutions de sciences de la vie, annonce que sa succursale à Martinsried, près de Munich, a emménagé dans son nouveau laboratoire et ses bureaux. Le nouveau bâtiment est dédié à la R&D, la production, la logistique et l'administration avec une superficie plus que triplée.

En 2020, le Proteintech Group a acquis ChromoTek GmbH, le spécialiste du développement et de la production de réactifs à base de nanocorps qui était situé à l'incubateur IZB. L'intégration progressive de ChromoTek dans la société mère, Proteintech Group, a permis de nouveaux marchés et canaux de vente pour les produits fabriqués à Martinsried. Le site de Martinsried sert également de pôle logistique pour tous les produits Proteintech pour les clients de l'Union européenne.

Rainer Gebhart, responsable du site, Proteintech Germany, déclare : « Ici, nous offrons des environnements de travail de pointe pour la performance et l'innovation quotidiennes de nos employés, notre capital le plus important pour une réussite pérenne. Ce nouveau site soutient notre stratégie axée sur le client. Avec une équipe renforcée à Martinsried, et en coopération avec notre site jumeau à Manchester, au Royaume-Uni, nous sommes mieux en mesure de servir nos clients en Europe et de gagner des parts de marché ».

Dr Jason Li, CEO, Proteintech, déclare : « Il existe un avenir prometteur pour la technologie des nanocorps et nous sommes ravis d'être à l'avant-garde dans ce domaine. Proteintech a des laboratoires de R&D et de production sur trois continents sur ses principaux sites (Chicago, Wuhan et Martinsried). Les trois sites ont connu une expansion au cours de la dernière année et leurs efforts de collaboration nous permettent de mettre sur le marché des produits nouveaux et innovants ».

À propos de Proteintech Group

Proteintech Group Inc., fondé en 2001, est un chef de file de la fabrication d'anticorps, de protéines, de nanocorps et d'immunoessais. Proteintech possède le plus grand portefeuille exclusif d'anticorps auto-fabriqués et couvrant 2/3 du protéome humain. Avec plus de 200 000 produits cités, Proteintech propose des anticorps, des protéines et des immunoessais dans divers domaines de recherche. De plus, Proteintech produit des cytokines, des hormones de croissance et d'autres protéines agissant au sein de l'organisme humain, bioactives et de qualité cGMP. Les sites de Proteintech sont accrédités ISO13485 et ISO9001.

Pour en savoir plus sur Proteintech, veuillez consulter www.ptglab.com.

20 mars 2024 à 18:45

