Hurom prend des mesures internationales pour protéger les brevets de son presse-agrumes





Protéger les technologies exclusives et favoriser un écosystème mondial sain

SÉOUL, Corée du Sud, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hurom, pionnier dans le développement de l'extracteur de jus lent et leader sur le marché mondial, intensifie ses efforts pour protéger les droits de ses brevets à l'échelle mondiale afin de préserver sa technologie exclusive et contribuer à un écosystème industriel sain.

Malgré une politique souple sur les technologies brevetées pour favoriser le développement de l'écosystème, la prolifération des imitations non autorisées, surtout sur le marché chinois, a incité Hurom à réagir.

Cependant, la contrefaçon de ses technologies brevetées persiste tant aux États-Unis qu'en Europe. En réponse, Hurom a lancé en avril une initiative mondiale visant à faire respecter ses brevets afin de préserver un écosystème sain.

Jae-won Kim, le PDG de Hurom, a affirmé : « Nous ne pouvons plus tolérer la contrefaçon de nos technologies brevetées chez Hurom. Nous prendrons des mesures vigoureuses pour protéger l'écosystème sain auquel nous et nos clients attachons de la valeur. » Il a également ajouté : « Cependant, conformément à notre politique de licence de brevet, nous avons l'intention de permettre l'utilisation de nos technologies brevetées par ceux qui les utilisent de manière légitime, contribuant ainsi à l'établissement d'un écosystème sain ensemble. »

Le département de la propriété intellectuelle de Hurom a mis au point une stratégie pour renforcer les actions légales aux États-Unis et en Europe, et sa mise en oeuvre est déjà en cours. Depuis avril de cette année, des poursuites ont été engagées contre des fabricants et des distributeurs dans ces régions, marquant ainsi le début d'une stratégie à long terme pour faire respecter les brevets.

Hurom espère que cette réponse utilisera la technologie bénéfique pour favoriser un écosystème de valeur sain, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur.

À propos de Hurom

Depuis sa fondation en 1974, Hurom a consacré près de cinquante ans à la recherche et au développement dans le domaine des jus. Son nom, issu du mot « humain » et du terme coréen signifiant « bénéfice », illustre la volonté de l'entreprise de servir l'humanité grâce à la technologie et de promouvoir une culture axée sur la santé pour contribuer à la santé mondiale.

En 2005, Hurom a révolutionné l'industrie en lançant le premier presse-agrumes à vis vertical au monde, établissant ainsi la norme pour les presse-agrumes verticaux et ouvrant de nouvelles perspectives pour les presse-agrumes lents. Hurom mise sur l'innovation en investissant massivement dans la recherche et le développement, ses presse-agrumes étant bien plus que de simples appareils, mais des outils de promotion de valeurs saines.

Hurom ne se contente pas de fabriquer des presse-agrumes, elle mène également la voie en diffusant les bienfaits de la santé, étant reconnue mondialement pour avoir instauré un écosystème sain exemplaire.

29 avril 2024 à 04:00

