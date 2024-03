L'Approche de Montréal : une?initiative?nouvelle?pour?affronter?la crise haïtienne





MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Haïti vit?l'une des crises les plus graves de son histoire.?Un?chaos?économique, politique et social?-?exacerbé?par?des?massacres,?des risques d'épidémies,?des?pénuries?d'eau potable, de médicaments?et?de nourriture?-?menace la vie de près de 11 millions de personnes.

Pour?appuyer l'émergence d'un État juste?et prospère en Haïti, la Concertation haïtienne pour les migrants plaide pour une approche?nouvelle et?transformationnelle.?Sa?démarche?marque?un point de rupture avec les interventions?internationales?passées n'ayant pas?atteint les objectifs énoncés?car?elles n'émanaient pas toujours des Haïtiens.

Appelée?«?Approche de Montréal », cette initiative?considère qu'il revient?à la?population?haïtienne et à sa diaspora?canadienne?et internationale d'être les maîtres d'oeuvre du chantier visant?à redresser le?pays, à?améliorer les conditions de vie?et?à?mettre fin aux cycles de violence, particulièrement, sur les femmes, les filles et les enfants.

Cette grande corvée touche à de nombreux aspects d'Haïti, dont le développement de ses régions, de ses villes de province et de ses collectivités locales, territoriales, afin de faire contrepoids à la concentration et à la centralisation de sa capitale Port-au-Prince. Elle vise aussi la mise à niveau des écoles et des centres de santé, de même que le développement de l'économie, d'une démocratie haïtienne et d'une bonne gouvernance.

Pour appuyer la population du pays, l'Approche de Montréal repose, notamment, sur la société civile haïtienne, sur ses leaders et sur la présence de sa forte diaspora dotée de compétences diversifiées, notamment, en éducation, en santé, en ingénierie, en technologie, en politique, en administration publique, en affaires, en finance, en droit et en travail social. Au Québec seulement, en plus du réseau des organismes communautaires, elle compte aussi sur plus de 30 organisations régionales haïtiennes. Ces dernières s'investissent, sans appui gouvernemental, dans le développement de leur localité d'origine.

Pour accélérer ses démarches, l'Approche de Montréal mise, enfin, sur cet allié, le gouvernement du Canada, pour accompagner les initiatives qui seront développées par la population et par ses citoyens d'origine haïtienne dans trois secteurs clés : l'aide humanitaire, l'aide au développement et la recherche de la paix. L'approche préconisée se veut postcoloniale et axée sur des projets proposés par les Haïtiens et leur diaspora, plutôt que sur un plan canadien pour Haïti.

S'il accepte la main tendue,?le gouvernement fédéral?appuiera?un?vent?haïtien?de réformes?porté?par?de solides?principes canadiens?: ordre et sécurité, démocratie, élections libres?sans ingérence étrangère, droits de la personne, stabilité et respect des institutions, cadre juridique, vérité et réconciliation.

"Nous exhortons le gouvernement canadien à suivre les traces du feu premier ministre Mulroney, dont nous saluons la mémoire, qui a fait preuve de courage et assumé un leadership international dans la lutte contre l'apartheid. Nous sommes convaincus que le gouvernement du Canada peut à nouveau inspirer le monde dans la quête d'un avenir meilleur et durable pour Haïti" déclare Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison 'Haïti et porte-parole de la Concertation

En ajoutant ce type?innovant?d'interventions?dans son coffre?à outils, le Canada donnera un nouveau visage à sa politique étrangère. Et?puisque le?pays?possède de très nombreuses diasporas?- inspiré par ses valeurs de respect, d'entraide et de solidarité - il pourra utiliser?cette approche?dans le cadre?d'autres conflits.

À propos. La Concertation haïtienne pour les migrants (CHPM) est une initiative citoyenne mise sur pied en 2017. Elle est composée de plus d'une dizaine d'organismes communautaires?oeuvrant?dans les domaines de l'immigration, l'accueil des nouveaux arrivants, l'éducation, la santé et les services sociaux.

