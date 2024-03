La réduction des coûts d'exploitation est la priorité absolue pour 3 PME sur 4





OTTAWA, ON, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) souligne qu'à moins d'un mois du dépôt du budget fédéral prévu le 16 avril, Ottawa doit prendre des mesures pour réduire les coûts d'exploitation.

Un récent sondage de la FCEI révèle que plus des trois quarts (77 %) des propriétaires de PME croient qu'en 2024, le gouvernement devrait s'attaquer à l'augmentation des prix et des coûts d'exploitation en priorité, et 74 % souhaitent qu'il réduise le fardeau fiscal global.

« L'augmentation générale des coûts étouffe les PME, et nous ne sommes qu'au premier trimestre de l'année. C'est une bonne chose que les gouvernements se penchent sur les pressions exercées par le coût de la vie, mais ils doivent en faire autant pour réduire les coûts des PME », affirme Christina Santini, directrice des affaires nationales à la FCEI.

Le 1er avril, les entreprises canadiennes verront la taxe carbone grimper à 80 $ la tonne. Celles des secteurs de la production d'alcool et de l'hébergement et la restauration verront la taxe d'accise sur l'alcool augmenter de 2 %. En plus, le gouvernement fédéral et plusieurs provinces vont augmenter le salaire minimum.

À cela s'ajoute la hausse des cotisations à l'assurance-emploi (AE) et la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC) en début d'année. Entre 2019 et 2023, la contribution des entreprises à l'AE a augmenté de 200 $ par employé, et la cotisation maximale au RPC a augmenté jusqu'à concurrence de 1 005 $ par employé durant la même période.

« C'est bien que le gouvernement fédéral donne un répit aux brasseurs en plafonnant la hausse annuelle de la taxe d'accise sur la bière, les spiritueux et le vin à 2 % pour deux autres années. Mais ce n'est pas assez. Nous espérons que d'autres mesures concrètes seront prises concernant les hausses prévues en avril, comme celle de la taxe carbone », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Pour atténuer la pression financière qui pèse sur les PME, la FCEI recommande au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

Retourner les 2,5 G$ qu'il doit à toutes les PME en remises de la taxe carbone et geler la taxe à son taux actuel.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises (p. ex. à 700 000 $) et l'indexer sur l'inflation par la suite.

l'indexer sur l'inflation par la suite. Réduire les cotisations à l'assurance-emploi (AE) pour les plus petites entreprises.

Éliminer le mécanisme de hausse automatique de la taxe d'accise sur l'alcool.

Présenter un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire.

Alléger le fardeau administratif des PME.

Adopter des mesures pour aider les entreprises à investir dans l'automatisation

Adopter des mesures pour pallier les pénuries de main-d'oeuvre.

L'environnement général des affaires au pays rend difficile l'exploitation d'une PME. De récentes données de Statistique Canada ont révélé que le nombre d'entreprises actives a continué de diminuer en novembre 2023 pour un 3e mois consécutif. Le Bureau du surintendant des faillites a également signalé que le nombre de dossiers d'insolvabilité d'entreprises a augmenté de façon importante en janvier 2024 par rapport à décembre 2023 et janvier 2023.

« Il est important de se rappeler que les politiques qui soutiennent les PME bénéficient également aux employés, aux clients et aux communautés. Il est temps que le gouvernement en fasse plus pour faciliter l'exploitation et la croissance des PME au Canada », conclut M. Guénette.

Depuis le début de 2024, 4 600 propriétaires de PME ont signé la pétition de la FCEI pour demander à Ottawa de réduire les coûts d'exploitation.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 7 au 19 décembre 2023 auprès de 3 148 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

19 mars 2024 à 07:30

