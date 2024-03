Protégez vos souvenirs mobiles avant la Journée mondiale de la sauvegarde du 31 mars avec Qubii Duo





TAIPEI, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 31 mars est un rappel important pour les citoyens numériques du monde entier : c'est la journée mondiale de la sauvegarde. Les défenseurs du secteur appellent les individus à sécuriser de manière proactive leurs actifs numériques essentiels avant le 1er avril, une période notoirement exploitée par les cybercriminels par le biais d'attaques de logiciels malveillants. Il est étonnant de constater qu'une personne sur trois n'a pas encore effectué de sauvegarde des données de son appareil mobile. Cet oubli est souvent attribué à une réticence à investir dans des solutions de stockage cloud ou à un simple manque de savoir-faire en matière de processus de sauvegarde. Conséquence ? La perte potentielle et irréversible de souvenirs et d'informations numériques inestimables.

C'est là qu'intervient Qubii Duo, la dernière innovation en matière de solutions de sauvegarde de données et lauréate du Good Design Award. L'appareil est doté d'une fonction de sauvegarde « automatique » qui s'active chaque fois que l'utilisateur recharge son téléphone portable, afin de préserver de manière optimale vos photos, vidéos, contacts, contenus Facebook et Instagram, et bien plus. Chaque fois que vous rechargez votre téléphone, la fonction se met en marche, garantissant que vos souvenirs sont stockés en toute sécurité. Il est même suffisamment intelligent pour détecter les nouveaux contenus et éviter les doublons. La fonction de verrouillage brevetée de Qubii Duo garantit la sécurité des données, empêchant tout accès non autorisé, et offre aux utilisateurs la possibilité d'augmenter la capacité de stockage en fonction de leurs besoins. La solution se distingue par son engagement en matière de confidentialité, permettant une sauvegarde sécurisée des données hors ligne sans les coûts récurrents associés aux services de stockage cloud. Elle prend en charge les appareils iOS et Android, y compris les iPads et les tablettes, et facilite le transfert des données vers les ordinateurs grâce à sa fonction « plug-and-play », qui ne nécessite pas de connexion internet. Cette compatibilité multiplateforme assure une transition en douceur pour les utilisateurs qui changent ou mettent à jour leurs appareils mobiles, ce qui fait de Qubii Duo un outil indispensable à l'ère numérique.

Dans le paysage technologique concurrentiel, Qubii Duo a connu un succès remarquable, et s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Son intégration harmonieuse avec les appareils Apple, grâce à sa certification MFi, ainsi qu'un design axé sur l'expérience utilisateur, ont trouvé un écho favorable auprès des consommateurs. Maktar célèbre cette réussite en proposant une promotion spéciale pour le Qubii Duo du 18 mars au 5 avril. Pour ceux qui sont intrigués par la popularité de ce produit, de plus amples informations sont disponibles sur le site Web de promotion de Qubii Duo.

