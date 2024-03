Tetra Pharm Technologies introduit un analgésique au Royaume-Uni





La société biopharmaceutique danoise Tetra Pharm Technologies est fière d'annoncer le lancement de son médicament analgésique sur ordonnance, XATEPA®, au Royaume-Uni.

COPENHAGUE, Danemark, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- À la suite du lancement réussi de XATEPA® en Allemagne l'an dernier, le produit à base de cannabinoïdes sera désormais disponible pour les patients au Royaume-Uni au cours du deuxième trimestre de 2024.

XATEPA® est un médicament soigneusement formulé conçu pour soulager efficacement la douleur chronique ainsi que l'inconfort résultant des spasmes de la sclérose en plaques et de ses nausées. Le spray sublingual innovant XATEPA® est conçu comme une technologie permettant des conditions optimales d'absorption des cannabinoïdes, et donc une efficacité tout aussi optimale.

« Nous sommes ravis de lancer XATEPA® au Royaume-Uni. Nous croyons que le produit a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la vie de nombreux patients. Notre stratégie consiste à investir continuellement dans le développement de notre pipeline de nouveaux médicaments candidats ciblant le système endocannabinoïde et les indications de maladies associées. Le lancement de XATEPA® sur de nombreux marchés nous permet d'intensifier nos efforts de recherche et de développement à long terme, qui seront toujours notre objectif principal », a déclaré Martin Rose, président directeur général de Tetra Pharm Technologies.

Pour la distribution de XATEPA® au Royaume-Uni, Tetra Pharm Technologies a conclu un accord stratégique avec 4C LABS Ltd. qui coopère avec un vaste réseau de cliniques, de médecins et d'organisations de patients. L'accord garantit que les patients du Royaume-Uni et des îles Anglo-Normandes peuvent avoir accès à XATEPA®, car tous les médecins et cliniques peuvent prescrire le produit à leurs patients.

« 4C LABS est ravi d'être le distributeur exclusif au Royaume-Uni de la gamme de médicaments sur ordonnance à base de cannabinoïdes de Tetra Pharm Technologies. Les médecins et les patients à travers le Royaume-Uni ont demandé des médicaments qui offrent une méthode d'administration facile et cohérente. C'est exactement ce qu'offre la nouvelle formulation de XATEPA® et la dose mesurée par pulvérisation, a déclaré James Smith, directeur des revenus, 4C LABS Ltd.

Tetra Pharm Technologies prévoit d'introduire XATEPA® sur plusieurs autres marchés européens et en dehors de l'Europe en 2024.

À propos de Tetra Pharm Technologies ApS

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 dont la vision est d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tetrapharm.eu

