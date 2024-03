Redéfinir et développer de nouvelles opportunités pour le marketing de luxe : XIAOHONGSHU et VOGUE Business organisent le Sommet de l'excellence numérique en Chine à Paris





PARIS, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- XIAOHONGSHU, la principale plateforme chinoise de médias sociaux et de style de vie, s'associe à VOGUE Business pour organiser le Sommet de l'excellence numérique en Chine et le dîner de gala lors de la Fashion Week de Paris 2024, les 4 et 5 mars. Cet événement, un carrefour pour l'appréciation esthétique, l'échange culturel et l'inspiration créative, s'est tenu à Paris, réunissant des acteurs majeurs de l'industrie du luxe, de la mode, de la beauté et des cosmétiques, etc. avec des experts du marketing et de la publicité numérique. Ensemble, ils ont exploré les nuances des stratégies d'engagement numérique pour les marques de luxe ciblant le marché chinois. Les discussions ont porté sur la formulation de stratégies numériques efficaces pour les marques de luxe opérant sur le marché chinois, en s'appuyant sur la plateforme unique de XIAOHONGSHU qui combine un écosystème communautaire riche en contenu doublé d'un accès démocratisé à la mode. L'événement visait à doter les marques de luxe internationales de nouvelles perspectives pour s'engager sur le marché chinois.

Les produits de luxe résonnent de récits esthétiques intemporels, avec leur splendeur transcendant les écarts dans le temps, pour créer des classiques, quand bien même les tendances changent au fil du temps. La Chine a toujours été un moteur de croissance essentiel et un marché stratégique pour le secteur du luxe. Selon les données de Bain & Company, les consommateurs de produits de luxe en Chine continentale devraient représenter 35 à 40 % du total mondial d'ici 2030, avec un part de marché sur le continent atteignant 24 à 26 %.

Dans le paysage dynamique du marché actuel, les profils et les comportements d'achat des consommateurs chinois de produits de luxe évoluent. La population des jeunes est en train de devenir une force importante sur le marché du luxe, utilisant des produits haut de gamme comme moyens d'exprimer leur personnalité et leur individualité. Dans le même temps, les tendances au sein de la base de consommateurs élargie évoluent parallèlement aux changements dans leurs profils socio-économiques, incitant à une spécialisation et une diversification accrues. L'émergence de ces nouvelles tendances annonce un nombre croissant de possibilités, ainsi que des défis. Afin d'exploiter les vastes possibilités offertes par l'expansion du marché chinois, les marques de luxe mondiales se tournent vers la transformation numérique et accordent la priorité à leurs stratégies de marketing en ligne. XIAOHONGSHU dispose de capacités à prévoir les tendances de la mode, à fournir des informations sur les préférences des consommateurs, à favoriser les liens émotionnels avec ces derniers, à développer des stratégies de localisation et à stimuler l'innovation numérique. Ces avantages ont positionné XIAOHONGSHU comme la plateforme de choix pour les marques visant à s'engager sur le marché chinois et à débloquer de nouvelles opportunités de croissance.

Un ensemble de pionniers du secteur de XIAOHONGSHU a participé au sommet, y compris Xuanshuang, directrice générale de la division luxe, mode et beauté; Qingchen, responsable du luxe; et Menghan, responsable du contenu mode. Lauren Indvik, rédactrice en chef et chef de la section internationale de VOGUE Business, Adrian Corsin, directeur général de la maison de couture Mugler, Kenneth Kralick, vice-président du commerce électronique chez Moët Hennessy, Alison Bringé, directrice du marketing chez Launchmetrics, Emilie Bénéteau, directrice mondiale du marketing d'influence, des médias sociaux et des relations publiques chez ba&sh; et Rahul Titus, responsable mondial de l'influence chez Ogilvy Group, se sont joints à eux. Des cadres supérieurs de grands groupes internationaux, dont Kering, Richemont, LVMH, Lanvin et Puig, ainsi que de prestigieuses marques indépendantes, dont CHANEL, AMI Paris et Christian Louboutin, étaient présents. En outre, plus de 100 cadres de marques mondiales et experts en marketing de l'industrie se sont réunis pour discuter des tendances en matière de marketing créatif numérique en Chine et partager leurs perspectives, suscitant de nouvelles inspirations dans le domaine de la mode.

Le sommet a débuté par un entretien inaugural entre Laure Guilbault, correspondante de VOGUE Business à Paris, et Adrian Corsin, directeur général de Mugler. Au cours de l'entretien, Adrian a partagé des perspectives au sujet de la stratégie de l'entreprise pour le marché chinois, et a souligné le rôle essentiel des plateformes de médias sociaux et l'approche novatrice qu'il a déployée afin de familiariser les consommateurs chinois avec les designs emblématiques de la marque.

L'événement a réuni des sommités de la mode, telles qu'Anusha Couttigane, responsable du conseil chez VOGUE Business, Kenneth Kralick de Moët Hennessy et Emilie Bénéteau de ba&sh, qui ont discuté des stratégies pour transmettre les récits de marque et établir des valeurs de marque par le biais de partenariats avec des artistes chinois. Ils ont également exploré des moyens de tirer parti des plateformes de médias sociaux chinoises afin d'attirer et de séduire une clientèle plus jeune.

Yiling Pan, Directeur éditorial associé chez VOGUE Business en Chine, s'est joint à Menghan, Alison Bringé et Rahul Titus pour discuter de l'évolution du paysage des médias sociaux chinois et de l'impact de l'économie des influenceurs sur le marketing de luxe. Leur conversation a mis en lumière le rôle important des créateurs de contenu et des leaders d'opinion clés (KOLs), avec un accent particulier sur l'écosystème des médias sociaux et du marketing d'influence en Chine. Menghan a mis en avant la richesse du contenu généré par les utilisateurs (UGC) sur XIAOHONGSHU, qui a transformé la plateforme en un bastion de récits divers, de haut calibre et authentiques, la positionnant comme une plateforme de mode internationale dotée d'une perspective chinoise unique. Elle a en outre expliqué que dans ce contexte, à la fois les créateurs de contenu et les célébrités sont en mesure de devenir des acheteurs influents qui interagissent avec les utilisateurs par le biais de leur contenu sur la plateforme. Elle a également souligné comment les influenceurs et les célébrités deviennent essentiels pour interagir avec les publics et stimuler les conversions de marque grâce à un contenu attrayant et à des diffusions en direct ciblées.

Qingchen, responsable du luxe chez XIAOHONGSHU, a captivé les participants avec sa présentation intitulée « Adopter l'avenir du marketing de luxe avec XIAOHONGSHU ». Qingchen a présenté des stratégies de marketing efficaces pour les marques de luxe, en mettant l'accent sur le rôle central de XIAOHONGSHU s'agissant de la connexion avec la base de consommateurs aisés de Chine. Elle a souligné l'engagement de la plateforme à répondre aux demandes émotionnelles des acheteurs chinois et à influencer leurs choix d'achat. En présentant divers scénarios de mode, en facilitant un engagement authentique avec le contenu et en provoquant une réflexion avant-gardiste sur la mode profondément influencée par les tendances de style de vie, XIAOHONGSHU défend le concept selon lequel tout peut susciter l'intérêt des consommateurs. Grâce à une approche centrée sur le consommateur au coeur de son dispositif et en intégrant des partenariats avec des influenceurs, du marketing événementiel numérique et des stratégies omnicanales, XIAOHONGSHU a conçu une approche globale capable d'élever les marques de luxe à l'ère numérique du marketing.

Naviguer dans les tendances actuelles et captiver les publics

Dans le paysage numérique dynamique d'aujourd'hui, le flux de nouvelles offres fait de l'attention des consommateurs un atout convoité, mais difficile à saisir, mettant au défi les marques non seulement de capter, mais de conserver l'intérêt des consommateurs. La quête visant à avoir un impact mémorable sur les consommateurs chinois et à forger des liens significatifs représente un obstacle redoutable pour les marques de luxe.

XIAOHONGSHU, une force pionnière dans le domaine des tendances de la mode et du style de vie, dispose d'un réseau impressionnant de plus de 80 millions de créateurs de contenu, dont 90% de l'offre provient de contenu généré par les utilisateurs (UGC). Ce contenu authentique, varié et exceptionnel, associé à l'approche distinctive de « content seeding » de XIAOHONGSHU, permet à la plateforme d'explorer la psyché des consommateurs et d'initier des mouvements qui définissent les tendances. Agissant comme un point de contact essentiel pour l'engagement, XIAOHONGSHU permet aux marques de luxe d'exploiter les tendances émergentes et les sujets à la mode, facilitant une compréhension plus approfondie des groupes démographiques cibles. Cela, à son tour, permet aux marques de disposer d'une mine d'informations pour élaborer des stratégies marketing nuancées axées sur le contenu.

Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire avec VOGUE Business, XIAOHONGSHU a dévoilé un livre blanc sur les tendances des produits de luxe et l'illustration de l'inspiration collective en 2024, mettant en lumière des études de cas de marketing de luxe révolutionnaires et cristallisant deux tendances dominantes qui façonnent le secteur du luxe en Chine : des efforts de localisation entièrement holistiques et des programmes de marketing transfrontaliers « contraires au consensus ». La stratégie de localisation holistique englobe les stratégies des marques de luxe pour les immerger dans le récit culturel chinois, favorisant des connexions profondes et une résonance culturelle avec les publics locaux grâce à un engagement authentique et des stratégies marketing inventives. L'approche "contraire au consensus" redéfinit le marketing transfrontalier en forgeant des partenariats non conventionnels, en garantissant des premières impressions exceptionnelles et en captivant le public jeune dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Tirant parti d'un vaste bassin d'UGC à travers la multitude de scénarios disponibles sur la plateforme XIAOHONGSHU, tout en puisant dans les dernières tendances de la mode et du style des marques de luxe, la collaboration offre une prévision éclairante des tendances de la mode de luxe pour 2024. Mettant l'accent sur la « praticité », la « fonctionnalité » et le « multi-scénario » comme pierres angulaires des tendances de l'année à venir, ce livre blanc offre une perspective tournée vers l'avenir concernant l'évolution du paysage vestimentaire, des sacs à main, des chaussures, des montres, et des bijoux, guidant les acteurs de l'industrie à travers la prochaine vague de créations de mode de luxe.

Créer des événements de marque majeurs, transmettre les valeurs de marque

La communauté dynamique de XIAOHONGSHU, comptant 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont la moitié appartiennent à la génération convoitée des Chinois nés après 1995 issus des centres métropolitains du pays, est devenue une pierre angulaire pour élaborer des stratégies de marques de luxe visant à se connecter avec des consommateurs aisés, soucieux de leur style et désireux d'élever leur style de vie. Cet alignement démographique a positionné XIAOHONGSHU comme une plateforme essentielle pour la communication de luxe et l'engagement du public cible, en tirant parti de son approche basée sur le « product seeding » et d'un écosystème robuste de créateurs de contenu pour mener des initiatives de marque stratégiques. La capacité de la plateforme à accueillir des événements de marque importants en a fait de manière progressive un point central pour les marques de luxe qui cherchent à amplifier leur présence sur le marché.

Notamment, XIAOHONGSHU a facilité le passage de GUCCI à un format numérique pour sa collection de début de printemps 2024, offrant une expérience exclusive au premier rang basée sur le nuage informatique qui a comblé l'attente d'avant spectacle, avec une visualisation immersive en direct et un engagement post-événement, renforçant considérablement la visibilité de GUCCI. De même, Chaumet a exploité la plateforme pour lancer « TIARA DREAM », une expérience immersive centrée sur ses diadèmes emblématiques, mettant en vedette une technologie d'essai innovante et des collaborations avec des influenceurs qui ont amplifié la portée et l'engagement des utilisateurs grâce au partage de contenu organique.

Pour les marques de luxe, XIAOHONGSHU a transcendé son rôle de plateforme marketing pour devenir un acteur clé dans les lancements de produits et la narration de marque. Les périodes de fêtes saisonnières, en particulier, offrent aux marques une occasion stratégique de renforcer leurs relations avec les consommateurs grâce à des campagnes pertinentes du point de vue culturel, mais aussi de positionner leurs derniers produits de manière optimale. Lors du Festival du Printemps, notamment, des noms illustres tels Loewe ont dévoilé leurs collections limitées pour 2024, Année du Dragon, avec la série Jade 2024 rendant hommage à l'art vénéré de la sculpture du jade chinois, en collaboration avec des maîtres tailleurs de jade afin de concevoir et de produire un assortiment en édition limitée de pendentifs en jade fabriqués à la main. Cette initiative a suscité des conversations animées sur XIAOHONGSHU, les utilisateurs disséquant avec enthousiasme la série Jade de Loewe. De telles discussions approfondissent la philosophie des marques de luxe, contribuant à la diffusion plus large de leurs valeurs fondamentales sur le marché chinois et renforçant leur valeur perçue.

Stratégies omnicanales : Transformer l'engagement des marques de luxe

Sur le marché actuel, la trajectoire des marques de luxe visant à consolider leur empreinte en Chine repose fortement sur leur expertise en matière de marketing digital. Naviguant entre le respect pour le commerce de détail traditionnel et le dynamisme des nouveaux médias, ces marques maîtrisent les stratégies omnicanales pour se synchroniser avec le style de vie numérique des acheteurs de produits de luxe contemporains.

XIAOHONGSHU joue un rôle crucial en permettant aux marques de luxe d'étendre leur portée, offrant une plateforme où le contenu et les services personnalisés s'affichent devant les consommateurs à chaque point de contact, 24 heures sur 24. La plateforme excelle dans la narration de l'héritage des marques, mettant en lumière la sophistication du design et amplifiant l'attrait pour les marques de luxe. De plus, XIAOHONGSHU fournit un pont pour les marques désireuses de traduire leur philosophie et leurs offres expérientielles en interactions réelles. Grâce à un engagement en ligne stratégique, les marques invitent leur public à s'immerger dans le monde tangible du luxe, facilitant un parcours fluide, de la découverte numérique jusqu'aux expériences de marque physiques. Cette approche redéfinit non seulement la gestion de marque, mais stimule également l'innovation commerciale dans le secteur du luxe.

XIAOHONGSHU a développé un écosystème innovant de ventes d'opinions clés (KOS), se positionnant comme une plateforme vitale pour les marques de luxe afin d'élargir leur rayonnement auprès des consommateurs. Grâce à un vaste réseau de plus de 100000 comptes de guides d'entreprise et une riche bibliothèque abritant près de 2 millions de contenus, XIAOHONGSHU fusionne efficacement, à travers l'écosystème KOS, l'attrait intrinsèque des produits de luxe avec la portée étendue offerte par le marketing numérique. Cette approche permet un engagement direct entre les magasins physiques des marques et leur présence en ligne, offrant une communication et des services personnalisés qui enrichissent l'expérience du consommateur et répondent aux limites géographiques des points de vente de luxe traditionnels. Le système KOS améliore considérablement l'acquisition de clients, accélère le processus d'achat et approfondit le lien entre les marques et leur clientèle, favorisant ainsi une plus grande fidélité et reconnaissance de la marque.

De plus, les mini-programmes de XIAOHONGSHU, un concept récemment déployé sur la plateforme, sont devenus un outil polyvalent pour les marques de luxe, fonctionnant comme une interface dynamique entre les marques haut de gamme et les consommateurs exigeants. Des maisons prestigieuses telles que Dior et Vacheron Constantin ont déjà exploité le potentiel de ces mini-programmes, utilisant leurs capacités en matière de narration de marque, de conversion, et d'engagement. Les mini-programmes facilitent une exploration immersive des valeurs de la marque, favorisant une connexion plus profonde avec les consommateurs grâce à un contenu ciblé et des expériences interactives. En même temps, leurs fonctionnalités de commerce électronique intégrées accélèrent le parcours de la découverte jusqu'à l'achat, assurant une expérience transactionnelle fluide pour l'acheteur de luxe.

XIAOHONGSHU est de plus en plus reconnue par les marques de luxe comme une passerelle essentielle pour comprendre le paysage émotionnel complexe des consommateurs chinois. La plateforme offre un mélange inégalé de diversité d'utilisateurs, de narration authentique, de communication efficace et de stratégies d'engagement puissantes. En tant que créateur de tendances dans le domaine de la mode, XIAOHONGSHU fournit aux spécialistes du marketing de luxe des informations approfondies sur le comportement des consommateurs, leur permettant d'adapter leurs stratégies pour répondre aux besoins nuancés de leur public cible, de transmettre l'essence de leur marque et d'élargir leur portée. Grâce à XIAOHONGSHU, les marques de luxe sont bien positionnées pour révolutionner leurs stratégies marketing. En exploitant les caractéristiques uniques de la plateforme, elles peuvent renforcer leurs campagnes de marketing de grande envergure, renforçant et amplifiant leur influence de marque.

Tandis que nous avançons dans 2024, l'industrie du luxe continue d'incarner les rêves d'une existence raffinée. XIAOHONGSHU est prêt à demeurer un acteur clé de la croissance de l'industrie, en comblant le fossé entre les marques de luxe et les consommateurs, en relevant les défis futurs et en avançant vers de nouvelles frontières de l'engagement de luxe.

19 mars 2024 à 03:23

