Mintos élargit son champ d'action et fait officiellement ses débuts en France et aux Pays-Bas





BERLIN, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Après son entrée réussie en Allemagne, en Italie et en Espagne, Mintos , la plateforme multi-actifs qui propose différentes options d'investissement alternatives et traditionnelles, poursuit son déploiement européen en faisant ses débuts officiels sur les marchés d'investissement français et néerlandais, avec des projets d'expansion dans d'autres pays dans un avenir proche. Depuis sa création en 2015, la plateforme a attiré plus de 500 000 utilisateurs à travers l'Europe. Agréée par la MiFID, la société gère actuellement plus de 600 M? d'actifs sous administration.

Tendances de l'investissement en France et aux Pays-Bas

Selon une récente enquête menée conjointement par AMF et l'Union européenne via l'OCDE*, près d'un Français sur quatre déclare détenir des placements dans des instruments financiers ou en cryptoactifs. L'enquête révèle que les nouveaux investisseurs sont principalement motivés par la volonté de diversifier leur épargne, une raison citée par 35 % d'entre eux, ainsi que par l'ambition d'augmenter leur retour sur investissement (28 %). Une majorité écrasante d'investisseurs (90 %) sont fermement convaincus que conserver leurs investissements sur le long terme leur permettra de générer des rendements rentables.

« Dans le paysage en constante évolution de l'investissement, Mintos apparaît comme la plateforme de référence pour les investisseurs qui recherchent une croissance continue de leur portefeuille au fil du temps, plutôt que des gains spéculatifs. » déclare Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos.

De la même manière, CBS (Bureau central néerlandais de la statistique) et l'AFM (l'autorité néerlandaise des marchés financiers)** indiquent qu'environ un quart des 8,3 millions de ménages privés que comptent les Pays-Bas (soit un total d'environ 1,9 million) s'impliquent activement dans des activités d'investissement.

« Ces résultats mettent en évidence l'intérêt des ménages néerlandais pour les opportunités d'investissement et leur participation à celles-ci. Cela témoigne d'une prise de conscience croissante de l'importance de la planification financière et de la gestion du patrimoine. » ajoute Martins Sulte.

Offre de Mintos : prêts, Fractional Bonds et ETF.

Mintos, en tant que principale plateforme européenne d'investissement dans les prêts, propose à ses utilisateurs d'investir dans le crédit à la consommation et aux petites entreprises pour des rendements à long terme potentiellement attrayants.

Mintos a récemment introduit les Fractional Bonds dans son offre. Elles permettent aux clients d'investir dans des obligations à haut rendement à partir de 50 ? seulement, sans commission, et de bénéficier de rendements réguliers et fixes.

Mintos se démarque en proposant des portefeuilles d'ETF gérés sans aucuns frais, ce qui constitue un atout majeur par rapport aux autres acteurs du marché. Il s'agit notamment d'ETF d'obligations et d'actions proposées par des fournisseurs renommés tels qu'Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard et autres. L'investissement minimum est de 50 ?, sans aucuns frais.

Investir dans des instruments financiers comporte des risques.

* Source AMF France

** Source dnb Netherland

19 mars 2024 à 03:00

