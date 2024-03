Forum stratégique convertgence : le milieu des affaires pleinement mobilisé pour accélérer la transition verte





MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait vendredi dernier son grand Forum stratégique convertgence dans le cadre de l'initiative codéveloppée avec BMO visant à offrir de l'aide à la transition pour des entreprises durables.

Pour l'occasion, 650 personnes étaient réunies au Fairmont Le Reine Élizabeth en compagnie de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le consensus est clair : les entreprises sont préoccupées par les changements climatiques et elles veulent faire leur transition. Les discussions ont confirmé la raison d'être de l'initiative convertgence de la Chambre : l'importance de passer à l'action et la nécessité d'accompagner les entreprises dans leurs démarches. Nous sommes heureux que l'ensemble des acteurs stratégiques de l'écosystème ait répondu à l'appel à la mobilisation lancé par la Chambre et BMO il y a presque un an. On commence à percevoir l'accélération du mouvement vers une économie décarbonée. Le défi est de taille, mais nous progressons à grands pas », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'un de nos grands objectifs, c'est de faire du Québec le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Pour y arriver, tout le monde a un rôle à jouer : les PME, les entreprises manufacturières, les villes et, bien sûr, le gouvernement. Pour devenir plus concurrentielles et adopter des technologies propres et des pratiques écoresponsables, les entreprises peuvent compter sur notre gouvernement », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les grands centres urbains ont un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique et la décarbonation à l'échelle planétaire. Avec convertgence, le milieu des affaires montréalais et ses partenaires de tous les horizons unissent leurs efforts afin de créer un mouvement pour accélérer la transition et la décarbonation de notre économie. Comme entreprise aux racines profondément ancrées à Montréal, je suis fier de voir BMO affirmer son leadership en matière de lutte aux changements climatiques et j'invite toute la communauté d'affaires de Montréal à se joindre à nous. Ensemble, nous pouvons relever le défi de la transition et saisir les opportunités économiques qui l'accompagnent », a déclaré Grégoire Baillargeon, président, BMO Québec et vice-président du conseil, BMO Marchés des capitaux.

« Les gouvernements ont un rôle clé à jouer pour accélérer la transition verte des entreprises. À ce titre, les messages portés à notre tribune par l'honorable Steven Guilbeault et le ministre Pierre Fitzgibbon sont rassurants. Ils se sont engagés à offrir de la prévisibilité et des ressources d'aide aux entreprises dans cette transformation majeure des modèles d'affaires. Je salue l'octroi d'une enveloppe de 250 000 $ par le ministre Fitzgibbon pour soutenir le démarrage de notre initiative convertgence, qui vise à améliorer l'accompagnement des PME. C'est une belle preuve de confiance dans notre initiative et notre capacité à aider notre base d'affaires dans sa transition », a conclu Michel Leblanc.

Dans les prochains mois, l'initiative convertgence continuera de mettre à la disposition des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs des outils et des activités pour les aider à réduire leur empreinte carbone :

Le Forum stratégique sur l'avenir énergétique et la filière batterie du 3 mai prochain, où les acteurs clés de l'industrie aborderont l'optimisation et l'accroissement de notre capacité de production d'énergie et l'importance de la filière batterie pour décarboner notre économie;

La série de webinaires con vert gence, des rendez-vous de courte durée offerts gratuitement aux entreprises pour les guider dans leurs démarches de virage vert;

Une boîte à outils contenant des ressources et des pistes d'action utiles pour les entreprises;

La série balado Centre-tenir, qui met en valeur des dirigeants et des experts discutant de leur engagement pour la transition.

À propos du Forum stratégique convertgence

Ce Forum stratégique s'inscrit dans le cadre de l'initiative convertgence, codéveloppée avec BMO. Il est réalisé en collaboration avec Aecon, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et Intact, ainsi que grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de convertgence

convertgence est une initiative destinée à faciliter la transition vers des entreprises durables. Elle est codéveloppée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO. Elle est présentée par Recyc-Québec, réalisée en association avec Hydro-Québec, en collaboration avec AtkinsRéalis, Énergir, Lg2, Sun Life et YUL - Aéroport International Montréal-Trudeau, et grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

