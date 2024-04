Merge étend sa présence en Europe, en facilitant l'intégration de produits pour les entreprises conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD)





Merge, qui propose des API unifiées permettant aux organisations SaaS B2B d'ajouter facilement des centaines d'intégrations à leurs produits, s'est officiellement étendue à l'Europe avec la création d'une équipe basée à Berlin. Cette expansion conforte l'engagement de Merge à répondre avec efficacité aux souhaits et aux besoins des clients européens en matière d'intégration.

La protection des données est une priorité absolue pour les organisations européennes depuis que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018. Par conséquent, Merge demeure inébranlable en donnant la priorité aux investissements dans les domaines de la sécurité, de l'infrastructure des produits et de l'assistance pour assister les entreprises européennes dans leurs besoins en matière d'intégration de produits.

Pour garantir les normes de sécurité et de conformité les plus élevées, Merge a obtenu les certifications ISO 27001 et SOC 2 Type 2. En outre, Merge met en place des accords de traitement des données (DPA) avec tous les clients, s'engageant à traiter les transferts de données conformément aux clauses contractuelles standard du RGPD. En outre, Merge prend en charge les environnements multi-locataires et à locataire unique, ce qui permet aux clients de contrôler entièrement l'endroit où sont stockées les données de leurs utilisateurs finaux.

« Nous savons à quel point il est important pour nos clients européens d'offrir rapidement et en toute sécurité des intégrations destinées aux clients, c'est pourquoi nous avons accordé la priorité à la construction et à l'amélioration de notre infrastructure, des fonctionnalités axées sur la sécurité et des intégrations logicielles basées en Europe », a déclaré Shensi Ding,fondateur et PDG de Merge. « Grâce à notre nouvelle équipe basée à Berlin, nous disposons d'un support dédié encore plus rapide, fournissant à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour utiliser Merge en toute sécurité et en toute confiance. »

Merge est fière d'avoir la confiance de centaines de sociétés basées en Europe, dont Eloomi, Payhawk, Staffbase, Hofy, TravelPerk, Ledgy et Causal. Aujourd'hui, 30 % des clients de Merge sont basés en Europe, et ces investissements ont pour finalité de mieux servir ce marché. Offrant actuellement plus de 200 intégrations mondiales, Merge se focalise sur l'ajout de fournisseurs européens au fur et à mesure qu'elle continue de se développer.

« Ledgy est utilisé par des organisations dans plus de 45 pays, et Merge nous a aidés en cours de route », a déclaré Armon Bättig, responsable des ventes chez Ledgy, une plateforme de gestion des actions basée à Zürich qui utilise Merge pour alimenter ses intégrations SIRH.

Pour en savoir plus sur les intégrations de Merge pour les entreprises conformes au RGPD, visitez : www.merge.dev/eu

Les entreprises européennes peuvent visiter le stand de Merge au salon Mind the Product de Pendomonium à Londres le 20 juin , à Berlin le 27 juin , et à SaaStock à Dublin le 14 octobre .

À propos de Merge :

Merge est une plateforme d'intégration de produits qui offre une suite d'API unifiées permettant aux organisations SaaS B2B d'ajouter aisément des centaines d'intégrations à leurs applications. La plateforme de Merge facilite l'accès sécurisé aux données en proposant des API unifiées pour les principales catégories de logiciels, notamment les SIRH, la comptabilité, la gestion de la relation client, le stockage de fichiers, etc. En gérant le cycle de vie complet de l'intégration, Merge permet aux entreprises de conclure des contrats plus rapidement, de réduire le taux d'attrition des clients et d'économiser des coûts d'ingénierie.

Merge est soutenue par Accel Partners, New Enterprise Associates (NEA) et Addition, et a reçu 75 millions de dollars de financement. Merge a été fondée en 2020 par Shensi Ding et Gil Feig et a des bureaux à San Francisco, New York et Berlin. Pour en savoir plus, visitez le site web de Merge et suivez l'entreprise sur LinkedIn et X.

