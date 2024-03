Budget 2024 du gouvernement du Québec : Attention d'inclure les pharmaciens dans les stratégies d'amélioration de la première ligne





QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - En marge du dépôt du budget du gouvernement du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rappelle l'importance d'inclure les pharmaciens propriétaires dans le développement des stratégies d'amélioration des services de première ligne, dont le GAP numérique et le maintien à domicile.

GAP et respect du droit du patient de choisir son professionnel de la santé

Dans le cas du GAP numérique, il est important que cette solution respecte le droit du patient de choisir son professionnel de la santé. L'instauration de cet outil, soutenue par un investissement de 113,5 millions de dollars, représente une avancée significative et une démarche logique pour les pharmaciens souvent sollicités pour la prise en charge des problèmes de santé de patients orphelins. Toutefois, l'AQPP insiste sur la nécessité d'impliquer activement les pharmaciens communautaires dans le développement de l'initiative. Leur expertise et leur connaissance des besoins locaux sont essentielles pour garantir un déploiement optimal de l'outil (notamment un arrimage avec les plateformes déjà utilisées dans le réseau des pharmacies communautaires) et une amélioration réelle du parcours de soins des patients.

Entre autres, il est primordial que le GAP numérique et les processus qui en découlent permettent aux patients de faire affaire avec leur pharmacien de quartier habituel. Cette approche favorise la continuité des soins et réduit la fragmentation des dossiers médicaux. «?Nous croyons fermement que l'implication des pharmacies communautaires est nécessaire à la réussite de telles mesures. Nous réitérons donc notre engagement à collaborer pleinement au développement des stratégies visant à améliorer l'accès aux soins, dont le GAP fait partie?» souligne Jean Bourcier, vice-président exécutif et directeur général de l'AQPP.

Soutien à domicile : les pharmaciens ont besoin d'outils pour en faire plus

Dans le contexte de vieillissement de la population et de la volonté de favoriser le maintien à domicile pour les aînés, les pharmaciens ont également besoin d'outils et de reconnaissance pour continuer à contribuer efficacement aux cibles établies par le gouvernement.

En tant que professionnel de la santé accessible en première ligne, le pharmacien joue un rôle de premier plan auprès de la clientèle âgée. «?Pour atteindre son objectif de 43,6 millions d'heures de services de soutien à domicile fournies en 2028, le gouvernement doit inclure les pharmaciens dans ses stratégies de développement. Il est essentiel de valoriser et de rémunérer adéquatement le travail que font les pharmaciennes et les pharmaciens auprès de la population vieillissante, notamment la mise en pilulier afin de développer et maintenir une contribution optimale de leur part. Leur rôle peut encore être optimisé, au bénéfice des patients et du système de santé en général?» affirme Benoit Morin, président de l'AQPP. De plus, la collaboration du pharmacien avec d'autres professionnels de la santé et le réseau est indispensable pour assurer une prise en charge complète des patients. La gestion des maladies chroniques par le pharmacien illustre bien le rôle pivot qu'il peut jouer dans le maintien à domicile.

Rappelons que selon le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec, la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus est passée de 2,3 % en 1971 à 9,1 % en 2022, et elle devrait atteindre 15,8 % d'ici 2041.1 Cette tranche de la population bénéficie du Régime d'assurance médicaments du Québec (RAMQ) et comprend des patients prenant plusieurs généralement médicaments. Le pharmacien est, dans la grande majorité des cas, le professionnel de la santé qui a le plus de contacts avec cette clientèle. Ainsi, l'implication en amont des pharmaciens communautaires dans les travaux sur le maintien à domicile est incontournable.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2?031 pharmaciens propriétaires des 1?906 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49?000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

