Placements Mackenzie nomme l'équipe de compétition du Mont Adstock championne du concours Au sommet avec Mackenzie 2024





Le prix de 100 000 $ sera utilisé pour les initiatives du club de ski et le développement des athlètes

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui que l'équipe de compétition du Mont Adstock d'Adstock (Québec) a remporté le quatrième concours annuel de ski Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »). Le grand prix de 100 000 $ servira à la construction d'installations et de pistes ainsi qu'à l'amélioration des infrastructures de course.

Au sommet avec Mackenzie célèbre et met à l'avant-plan les communautés de ski les plus investies au Canada, et cherche à découvrir celle qui incarne le mieux la devise d'Au sommet avec Mackenzie : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir ». L'équipe gagnante a été déterminée par une combinaison de points accumulés tout au long de la saison par le biais de défis sur les médias sociaux, d'un vote en ligne par le public canadien et d'un panel de juges représentant Mackenzie et la communauté de ski.

Cette édition du concours encourageait les communautés de ski à envisager des améliorations respectueuses de l'environnement à leurs pistes de ski en attribuant des points bonis aux communautés pouvant démontrer comment elles donnent la priorité à la planète en mettant en oeuvre des projets qui contribuent à la durabilité de leurs pentes.

« Voir toute notre communauté se manifester pour soutenir notre montagne dans le cadre d'Au sommet avec Mackenzie a été formidable! Le prix de 100 000 $ permettra à notre équipe de compétition de continuer à développer ses athlètes et de réaliser ses rêves sur la scène nationale, tout en inspirant les skieurs et skieuses de l'avenir », a déclaré Maguy Pomerleau, présidente de l'équipe de compétition du Mont Adstock. « Merci à Placements Mackenzie pour avoir organisé ce merveilleux concours et pour son soutien enthousiaste au ski au Canada! »

Les équipes représentant Club de Ski Stoneham (Stoneham-et-Tewkesbury, Québec) et Mount Washington Freestyle Ski Club (Mount Washington, Colombie-Britannique) ont terminé en deuxième et troisième place, remportant respectivement 20 000 $ et 10 000 $.

« Félicitations à l'équipe de compétition du Mont Adstock pour l'extraordinaire énergie qui l'a propulsée au rang de championne du concours Au sommet avec Mackenzie », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « J'ai été réellement inspiré par l'enthousiasme des clubs de ski qui, à l'échelle du Canada, sont venus démontrer à quel point ils s'investissent dans leurs communautés et dans le sport qu'ils aiment ».

L'équipe gagnante du concours Au sommet de l'an dernier représentait le White Hills Resort de Clarenville, à Terre-Neuve. Elle a utilisé le grand prix de 100 000 $ pour améliorer l'expérience clientèle, ce qui attirera davantage de gens vers la communauté et fera croître l'amour du sport dans la région.

Placements Mackenzie est fière de soutenir de longue date les sports de neige au Canada. En effet, elle investit depuis plus de 30 ans dans les communautés de ski au pays. En partenariat avec Alpine Canada Alpin, Alpine Ontario Alpin et Ski Québec Alpin Mackenzie soutient les athlètes d'aujourd'hui et aide la nouvelle génération à grimper sur les podiums en appuyant les parents, le personnel d'entraînement, les clubs de ski et les programmes de mentorat.

Pour en savoir plus sur le concours Au sommet avec Mackenzie 2024, veuillez visiter le http://www.mackenzietoppeak.ca/fr.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 200,6 milliards de dollars au 29 février 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 247 milliards de dollars au 29 février 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

12 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :