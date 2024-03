Le groupe Unicorn fournit de nouvelles solutions de commerce électronique en Suisse en tant que membre principal de Mastercard





Unicorn Group, un fournisseur de premier plan de services de traitement des paiements en ligne et de services marchands multidevises, est désormais reconnu en tant que membre principal de Mastercard, ce qui lui octroie de nouvelles capacités innovantes pour servir les entreprises en ligne et les start-ups en Suisse.

En tant que société de technologie financière (Fintech), Unicorn Group est largement reconnue pour sa capacité à traiter diverses méthodes de paiement à l'échelle internationale. Ils sont leaders dans l'industrie en rationalisant l'acceptation des paiements et en consolidant des solutions de paiement qui peuvent souvent devenir coûteuses et inefficaces avec d'autres prestataires de services de paiement.

Unicorn Group propose des solutions de paiement en ligne innovantes clés en main qui permettent aux propriétaires d'entreprise en Suisse d'accepter des paiements de manière sécurisée et de répondre aux besoins de leurs clients suisses en acceptant davantage d'options de paiement alternatives et de méthodes de paiement préférées.

« Nous offrons aux commerçants suisses un moyen abordable et simple d'accepter les paiements en ligne. Nous sommes fiers d'être un membre principal de Mastercard, et les commerçants bénéficieront de notre approche simple, rapide et intégrée pour le commerce électronique et les services marchands », a déclaré un représentant d'Unicorn Group.

Pour devenir membre principal de Mastercard, une entreprise doit suivre un processus d'examen méticuleux afin de s'assurer qu'elle respecte les normes opérationnelles et juridiques les plus strictes. Unicorn Group a démontré que tous les systèmes et fondations étaient en place pour fournir des services sécurisés aux commerçants et des solutions de paiement en ligne sur lesquelles les commerçants pouvaient compter.

Unicorn Group a ajouté : « Nous améliorons notre gamme de produits et transmettons les avantages à nos commerçants, en proposant ce que nous considérons comme le meilleur en matière de solutions de paiement en ligne. Nous invitons les propriétaires d'entreprises suisses, y compris les start-ups, à postuler dès aujourd'hui et à découvrir pourquoi nous sommes leaders dans l'acceptation des paiements en ligne. »

De plus, Unicorn Group a récemment été reconnu en tant que membre principal de Visa et certifié pour son expérience dans la facturation des clients, la souscription des risques et la collecte des paiements. Ils sont également conformes au niveau 1 du PCI et veillent à ce que la sécurité de leurs commerçants et de leurs clients soit une priorité absolue.

Le volume du marché du commerce électronique en Suisse s'élevait à 32,5 milliards de francs suisses en 2021. Et avec l'augmentation du taux de pénétration de l'internet et de la téléphonie mobile en Suisse, ce chiffre ne manquera pas de croître de manière exponentielle.

« Nous sommes heureux de débloquer de nouveaux avantages passionnants en tant que membre principal de Mastercard et de contribuer aux dernières innovations dans les paiements en ligne en Suisse. Le commerce électronique est le présent et l'avenir, et nous sommes ravis d'en faire partie », a ajouté Unicorn Group.

À propos d'Unicorn Group :

Unicorn Group fournit une nouvelle technologie de paiement innovante pour le commerce électronique mondial, offrant des solutions de traitement de paiements à la pointe de la technologie. Grâce à ses services marchands conformes à la norme PCI, les gérants peuvent accepter des paiements en toute sécurité dans le monde entier et gérer leur entreprise grâce à notre toute nouvelle plateforme financière. Unicorn Group optimise les paiements, ce qui permet d'harmoniser le processus de paiement et d'offrir des solutions de paiement plus connectées, avec la possibilité de desservir presque tous les secteurs d'activité à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://unicorngroup.ch/.

