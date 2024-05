Interactive Brokers lance Daily Options sur l'indice CAC 40®





Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, annonce aujourd'hui la disponibilité de Daily Options sur l'indice CAC 40®, élargissant ainsi la gamme de produits d'Interactive Brokers. Daily Options sur l'indice CAC 40® offrent aux investisseurs expérimentés un autre moyen d'exécuter des stratégies de trading à court terme et de gérer leur exposition au marché boursier français.

Milan Galik, CEO, Interactive Brokers, déclare à propos de ce lancement : « Nous sommes heureux de proposer Daily Options sur l'indice CAC 40®, ce qui permettra à nos clients d'équilibrer les risques et d'ajuster rapidement leurs portefeuilles en réponse aux mouvements du marché. Chez Interactive Brokers, nous nous efforçons de fournir à nos clients une gamme de produits permettant de trouver des opportunités mondiales, et cette nouvelle offre témoigne de notre engagement à fournir aux traders des solutions exhaustives. »

Daily Options sur l'indice CAC 40® répond à la demande croissante des investisseurs institutionnels et particuliers pour les options avec des échéances quotidiennes. Ces options offrent une occasion unique de participer à des stratégies de trading à court terme avec des coûts potentiellement inférieurs en raison de leur délai plus court et donc de leur valeur temporelle réduite.

Les principaux avantages pour les traders d'options chez Interactive Brokers comprennent :

Offre exhaustive : accès aux marchés d'options dans le monde entier, y compris les principaux indices comme le CAC 40®, ainsi qu'actions, obligations, fonds et plus encore.

Outils avancés : plateformes de trading de pointe qui fournissent des options de trading algorithmiques, des outils de gestion des risques et des scanners de marché qui aident à identifier les opportunités de trading.

Tarification compétitive : faible coût d'exécution, ce qui peut avoir un impact significatif sur la rentabilité du trading d'options à haute fréquence.

Éducation et soutien : ressources étendues, y compris des webinaires, des cours et des tutoriels adaptés aux traders d'options novices et expérimentés.

Interactive Brokers est reconnu de longue date pour sa technologie de trading avancée et sa large gamme de produits, permettant aux traders d'accéder efficacement aux marchés mondiaux. Le lancement de Daily Options sur l'indice CAC 40® s'aligne sur la stratégie de l'entreprise visant à améliorer sans relâche son offre de produits et à soutenir les stratégies de négociation de ses clients mondiaux.

Pour plus d'informations sur tous les produits offerts par Interactive Brokers, veuillez visiter :

États-Unis et pays desservis par IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/whyib/global_access.php

Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/whyib/global_access.php

Royaume-Uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/whyib/global_access.php

Europe : https://www.interactivebrokers.ie/en/whyib/global_access.php

Hong Kong : https://www.interactivebrokers.com.hk/en/whyib/global_access.php

Singapour : https://www.interactivebrokers.com.sg/en/whyib/global_access.php

Australie : https://www.interactivebrokers.com.au/en/whyib/global_access.php

Japon : https://www.interactivebrokers.co.jp/en/whyib/global_access.php

Les investisseurs les plus éclairés choisissent Interactive Brokers

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d'exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d'investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi le 9 juin 2023 par Barron's, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 mai 2024 à 18:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :