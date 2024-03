La Banque Scotia figure au palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada





TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - La Banque Scotia est fière de figurer au classement de Mediacorp Canada Inc. des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada de 2024, distinction qu'elle reçoit pour une troisième année de suite. Ce classement recense les employeurs au Canada qui se sont démarqués par leurs programmes de diversité et d'inclusion, y compris des initiatives en faveur des personnes noires, des Autochtones, de la communauté LGBT+, des personnes de couleur, des personnes handicapées et des femmes.

Dans son parcours vers la réalisation de sa stratégie pluriannuelle en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), la Banque Scotia recourt à l'alliance inclusive comme tremplin pour inspirer son personnel et faire progresser la DEI au travail. En janvier, la Banque a tenu son troisième sommet annuel sur l'alliance inclusive, une occasion pour tous ses employés dans le monde d'apprendre à devenir de meilleurs alliés entre eux, mais aussi pour sa clientèle et l'ensemble des collectivités diversifiées qu'elle sert. De plus, afin d'appuyer cet engagement en matière d'inclusion, la première vice?présidente, Inclusion mondiale, a été nommée pour souligner les efforts soutenus de l'organisation visant à mettre en oeuvre des initiatives concrètes qui nous font avancer.

«?À la Banque Scotia, nous avons la responsabilité de toujours écouter nos collègues et d'apprendre de leur vécu, ainsi que de prendre des mesures concrètes pour améliorer l'inclusion de manière durable. Cela signifie que nous devons remettre en question les préjugés, lutter contre la discrimination et valoriser chaque voix de manière respectueuse?», déclare Jenny Poulos, cheffe, Ressources humaines. «?Nous sommes déterminés à créer une culture où chaque personne peut se sentir à sa place et s'épanouir afin que nous puissions exercer une influence importante sur notre lieu de travail, notre clientèle et les collectivités diversifiées que nous servons?».

Pour permettre aux membres du personnel de promouvoir continuellement l'inclusion et le rôle d'allié au travail, plus de 450 outils de formation DEI ont été mis à leur disposition et s'ajoutent aux événements sur l'alliance inclusive et la réconciliation qui ont déjà lieu tout au long de l'année. De nouvelles ressources d'apprentissage leur ont été présentées au cours de la dernière année pour les encourager avant tout à adopter une terminologie et des mesures inclusives qui favorisent la création d'un milieu de travail équitable et la prise de décisions d'embauche exemptes de préjugés.

En juin dernier, la Banque a également annoncé la mise en place de normes de soins inclusives à l'échelle mondiale qui s'appliquent aux avantages sociaux de ses employées et employés afin de leur offrir une expérience plus uniforme partout où elle exerce ses activités. Cette nouvelle norme a pour objectif initial de combler les lacunes en matière de santé pour la communauté LGBT+ et les femmes, et portera sur la santé mentale, la santé des femmes et l'élargissement de la couverture pour les conjoints de même sexe.

La Banque Scotia continue d'investir dans la création de programmes de mentorat et de parrainage afin de concrétiser son engagement à attirer, retenir et promouvoir des talents diversifiés. Récemment, elle a lancé son Programme mondial de parrainage DEI destiné aux membres du personnel qui ont un fort potentiel, qui sont très performants et qui font partie d'un groupe en quête d'équité.

