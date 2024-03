NetApp lutte contre les ransomwares en temps réel grâce à l'intelligence artificielle intégrée au stockage d'entreprise et à des solutions de cyber-résilience améliorées





NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, a annoncé aujourd'hui des capacités de cyber-résilience qui permettront aux clients de mieux protéger et récupérer leurs données face aux menaces de ransomware. NetApp est l'une des premières à intégrer l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) directement dans le stockage primaire de l'entreprise pour lutter contre le ransomware en temps réel. Les capacités de cyber-résilience de NetApp protègent à la fois les données primaires et secondaires des organisations, qu'elles soient stockées sur site ou dans le cloud.

Les cybercriminels s'attaquent de plus en plus aux infrastructures critiques et aux chaînes d'approvisionnement par le biais de ransomwares ; les perturbations opérationnelles dont il s'agit peuvent coûter des millions de dollars, selon Forrester. En conséquence, 87 % des cadres supérieurs et des membres du conseil d'administration ont classé le ransomware comme une priorité élevée, voire la principale, pour leur organisation, selon le rapport NetApp 2023 sur la complexité des données. Lorsque les cybercriminels s'introduisent dans les périmètres, les réseaux et les identités, le stockage devient la dernière ligne de défense des données les plus importantes de l'entreprise. Face à la menace des ransomwares, les entreprises ont besoin de solutions qui non seulement protègent leurs données, mais qui permettent également de récupérer rapidement les données perdues et de reprendre le cours normal de leurs activités. NetApp met à jour ses solutions de cyber-résilience et exploite la puissance de l'IA pour donner aux clients l'assurance que leurs données seront en sécurité et accessibles lorsqu'ils en auront besoin.

« NetApp adopte une approche agressive et proactive pour protéger les données de nos clients contre les menaces cybernétiques en utilisant l'intelligence artificielle. Nous sommes le premier fournisseur de stockage à garantir explicitement et financièrement nos offres de stockage de données contre le ransomware », a déclaré Mignona Cote, CSO chez NetApp. « Aujourd'hui, nous améliorons ce leadership avec des mises à jour qui rendent la défense des données complète, continue et simple pour nos clients. »

NetApp se focalise sur la conception de systèmes de gestion et de stockage des données qui optimisent la protection et la sécurité des données tout en respectant les normes de gouvernance et de conformité :

ONTAP, la protection autonome contre les ransomwares basée sur l'intelligence artificielle (ARP/AI), sera le fer de lance de la nouvelle génération de protection en temps réel contre les ransomwares dans le domaine du stockage d'entreprise, offrant une précision et des performances accrues, nécessaires à la détection et à la neutralisation de nouvelles cybermenaces plus complexes. Il y a trois ans, NetApp a ouvert la voie à la détection autonome en temps réel des ransomwares directement dans le stockage primaire de l'entreprise. Aujourd'hui, NetApp sera le premier à utiliser des modèles AI/ML adaptatifs intégrés directement dans le stockage primaire de l'entreprise pour examiner les signaux au niveau des fichiers en temps réel afin de détecter les attaques de ransomware les plus récentes avec une précision et une mémorisation prévues de plus de 99 %. NetApp proposera au cours du prochain trimestre un avant-goût de la technologie ARP/AI.

« Les équipes de cybersécurité d'aujourd'hui sont confrontées à la tâche monumentale de protéger les données de leurs entreprises contre des menaces en constante évolution, en particulier les ransomwares », a déclaré Archana Venkatraman, directrice de recherche en gestion des données dans le cloud chez IDC. « L'approche de NetApp, qui consiste à fournir une infrastructure de stockage sécurisée et unifiée, fait du stockage un élément fondamental de la protection contre les ransomwares et allège la charge des équipes de cybersécurité. Les entreprises qui cherchent à renforcer leur résilience cybernétique et à changer de protection se tourneront de plus en plus vers des fournisseurs qui adoptent une approche sécurisée dès la conception et développent des services de stockage et de données unifiés. »

« En utilisant NetApp dans notre centre technologique avancé, nous avons considérablement simplifié notre processus de réplication pour les machines virtuelles VMware et leurs datastores sous-jacents, afin d'atteindre, voire de dépasser, les normes de récupération », déclare Derek Elbert, architecte de solutions chez WWT. « Grâce aux solutions NetApp, nous avons réussi à établir des politiques de reprise d'activité pour les charges de travail ou les machines virtuelles dans le cloud sans stratégie de reprise d'activité existante, en gérant tout par le biais de NetApp BlueXP. Cela change la façon dont nous gérons la reprise d'activité pour VMware. »

« Pour stocker des données sensibles sur la génomique et la santé, nous devons utiliser la bonne technologie avec des couches de sécurité intégrées », a déclaré Mark Cowley, directeur adjoint du Children's Cancer Institute. « Avec NetApp, nous sommes certains de ne partager les bonnes données qu'avec des chercheurs autorisés. La dernière ligne de défense est votre système web le plus faible. Nous avons donc mis en place un accès basé sur les rôles et ajouté de la résilience à tous nos outils. »

Les dernières mises à jour sur la cyber-résilience de NetApp permettent aux entreprises de traiter de manière proactive les menaces de cybersécurité dans des environnements hybrides et multicloud complexes, en exploitant l'IA pour identifier les menaces et prévenir les potentielles perturbations de leurs opérations.

Pour en savoir plus sur les offres de cyber-résilience de NetApp, rendez-vous sur : https://www.netapp.com/cyber-resilience/

* Des conditions spécifiques s'appliqueront. Les clients doivent demander une couverture par la garantie.

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise d'infrastructures de données intelligentes qui associe le stockage unifié des données, les services de données intégrés et les solutions CloudOps afin de transformer les perturbations en opportunités pour chaque client. NetApp crée une infrastructure non compartimentée puis met à contribution l'IA et l'observabilité pour assurer la meilleure gestion des données dans le secteur. En tant que seul service de stockage de niveau entreprise intégré de façon native dans les clouds les plus importants au monde, notre solution de stockage de données fournit une souplesse optimale. De plus, nos services de données procurent un avantage pour les données grâce une cyberrésilience, une gouvernance et une agilité supérieures. Nos solutions CloudOps fournissent une optimisation continue de la performance et de l'efficacité par l'intermédiaire de l'observabilité et de l'IA. Quel que soit le type de données, la charge de travail ou l'environnement, transformez votre infrastructure de données pour concrétiser le potentiel de votre activité avec NetApp. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.netapp.com et suivez-nous sur X , LinkedIn , Facebook et Instagram .

5 mars 2024 à 22:50

