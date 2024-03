Barilla atteint 80% de visibilité sur ses expéditions par mer et par route avec FourKites®





Barilla, le leader mondial de la production de pâtes alimentaires, a annoncé avoir atteint une visibilité de 80% sur l'ensemble du parcours logistique de ses expéditions par mer et par route, grâce à FourKites, la principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. La transparence de bout en bout offerte par FourKites ® permet à Barilla de voir exactement où se trouvent ses produits à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement et de savoir quand ils arriveront à leur destination finale. Dans le contexte actuel de conflits armés dans la mer Rouge, d'événements météorologiques perturbateurs et de pénuries d'approvisionnement, cette visibilité globale est essentielle à l'organisation par Barilla d'une chaîne d'approvisionnement résiliente telle que les produits parviennent aux clients les plus efficacement possible et avec le meilleur service.

Barilla dispose d'une organisation logistique complexe qui comprend 30 sites de production, dont 15 en Italie et 15 à l'étranger. Chaque semaine, la Société expédie plus de 2 000 chargements de l'Italie vers plus de 120 pays par transport routier et maritime.

Les heures prévues d'arrivée (HPA) prédictives, extrêmement précises et calculées par l'IA sont mises à la disposition des clients de Barilla qui peuvent ainsi planifier leurs opérations en toute confiance en fonction des livraisons programmées. Non seulement ces HPA sont mises à jour pendant le transport, mais FourKites signale les erreurs de temps de trajet prévu pour garantir que les expéditions partent au moment fixé et que le planning soit respecté.

« Avant d'utiliser la plateforme FourKites, nous ne pouvions réagir à un problème que lorsqu'il était trop tard », déclare Davide Busato, responsable Logistic Competence Centre Innovation Project, Barilla. « Maintenant, nous réagissons avant qu'un incident ne dégénère en problème majeur, ce qui permet de gagner du temps en réduisant les coûts de transport et les pénalités. D'où une amélioration de nos relations avec les transporteurs et les clients. »

Les expéditions maritimes représentent une part importante des opérations logistiques de Barilla et environ 10% de son marché. Barilla a commencé à collaborer avec FourKites en utilisant son système over-the-road (OTR) de visibilité du transport par route, puis a élargi la couverture en incluant la visibilité à toutes ses expéditions maritimes.

« Les expéditeurs de fret supervisaient les expéditions maritimes de Barilla, mais cela était onéreux et chronophage car nous devions vérifier manuellement la localisation des envois auprès des transporteurs », poursuit M. Busato. « Ajouter le système de visibilité des expéditions maritimes de FourKites à notre configuration était un choix évident, et cela s'est avéré très rentable. Désormais, nous ne perdons plus de temps à chercher des réponses, un temps que nous pouvons maintenant consacrer à des tâches plus importantes, par exemple agir sur les données FourKites pour améliorer la satisfaction des clients. »

« Actuellement, les chaînes d'approvisionnement subissent de fortes pressions en raison du conflit en mer Rouge et de la sécheresse dans le canal de Panama. Il est donc impératif de disposer d'informations très précises sur la chaîne d'approvisionnement », déclare Marc Boileau, vice-président principal, FourKites EMEA. « Nous sommes ravis que Barilla ait choisi FourKites pour repérer les incidents à un stade précoce, ce qui leur permet de prendre des mesures et de les prioriser en fonction de l'impact. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de poursuivre notre partenariat avec eux. »

« Pour 2024, nos objectifs concernant FourKites sont de suivre 90% de nos expéditions, de réduire les pénalités applicables aux transporteurs de 5% et de réduire de 10 à 15% les communications inefficaces avec nos partenaires. Nous sommes actuellement en bonne voie d'atteindre ces objectifs », déclare M. Busato.

FourKites a récemment annoncé avoir apporté plusieurs améliorations à sa plateforme de visibilité maritime de nouvelle génération, Dynamic Ocean®. En améliorant le contexte, la clarté et le contrôle de chaque expédition par mer, ces nouvelles fonctionnalités aident les utilisateurs de FourKites à atténuer l'impact des perturbations mondiales, à réduire les frais d'immobilisation évitables et les taxes sur les surestaries, et à dépasser les attentes des clients.

À propos de FourKites

FourKites ® , la principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, étend la visibilité outre le transport vers les chantiers, entrepôts, magasins et au-delà. En suivant plus de 3,2 millions d'expéditions par jour parmi le trafic routier, ferroviaire, maritime, aérien, des colis et sur le dernier kilomètre, et atteignant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un apprentissage automatique puissant pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 des marques les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 premières CPG et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

À propos de Barilla

Le groupe Barilla est une entreprise familiale, non cotée en Bourse et présidée par les frères Guido, Luca et Paolo Barilla. La Société a été fondée par leur arrière-grand-père, Pietro Barilla, qui a ouvert une boulangerie à Parme en 1877. Aujourd'hui, Barilla est renommée en Italie et dans le monde entier pour l'excellence de ses produits alimentaires. Avec ses marques ? Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina et Vesta, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Tolerant, Pasta Evangelists et Back to Nature ? Barilla promeut une alimentation savoureuse, copieuse et saine, inspirée du régime méditerranéen et du mode de vie italien. Lorsque Pietro Barilla a ouvert son magasin il y a 146 ans, son objectif principal était de fabriquer de la bonne nourriture. Ce principe est maintenant devenu le mantra de Barilla, dont les valeurs et la passion pour la qualité sont partagées par ses 8 700 employés et sa chaîne d'approvisionnement. Le Groupe s'est engagé à offrir aux gens la joie que procure de bons aliments fabriqués avec soin, produits avec des ingrédients sélectionnés issus de chaînes d'approvisionnement responsables, et à contribuer ainsi à un présent et à un avenir meilleurs. Depuis 1987, des archives historiques qui rassemblent et préservent les 146 années d'existence de la Société sont devenues une ressource ouverte à tous via le portail-musée www.archiviostoricobarilla.com, et témoignent de l'itinéraire d'un des produits Made in Italy les plus symboliques et de l'évolution de la société italienne. Pour plus d'informations, visiter le site :www.barillagroup.com.

5 mars 2024 à 13:30

