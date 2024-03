Merck Canada lance une bourse d'études pour étudiants autochtones





KIRKLAND, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de notre engagement à intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion dans notre entreprise, Merck Canada explore continuellement des moyens de redonner aux communautés que nous servons. À ce titre, nous sommes heureux d'annoncer la nouvelle bourse d'études Merck Canada pour étudiants autochtones, administrée par Universities Canada/Universités Canada.

L'objectif de cette bourse est de fournir une aide financière et un soutien aux autochtones qui souhaitent poursuivre ou poursuivent actuellement des études supérieures.

« Nous reconnaissons les obstacles importants auxquels les étudiants autochtones sont souvent confrontés pour accéder à l'enseignement supérieur en raison de contraintes financières, du manque de ressources et de défis systémiques. Chez Merck Canada, nous espérons que cette bourse permettra aux étudiants autochtones, inuits et métis de poursuivre leurs objectifs éducatifs », a déclaré Marie-Claude Lapointe, directrice des ressources humaines chez Merck Canada.

À propos du programme

La bourse d'études Merck Canada pour étudiants autochtones est une bourse de 5,000 $ CAD destinée aux étudiants autochtones qui souhaitent poursuivre des études de premier cycle dans le domaine de leur choix. Jusqu'à huit (8) bourses seront disponibles.

Les étudiants autochtones, inuits et métis qui entreprennent ou reprennent des études à temps plein dans un premier baccalauréat (programme de premier cycle) au cours de l'année universitaire 2024-2025 sont invités à postuler via le portail de candidature.

La période de candidature s'étend du 5 mars au 5 avril 2024 et les bourses seront versées pour le trimestre universitaire d'automne 2024.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés.

Au Canada, Merck commercialise une vaste gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques et de produits de santé animale et est l'un des principaux investisseurs en R-D au Canada, avec des investissements totalisant avec des investissements totalisant plus de 90 millions de dollars en 2022 et à plus de 1,6 milliard de dollars depuis 2000. Située à Kirkland, au Québec, Merck compte environ 635 employés dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca/fr/ ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

SOURCE Merck Canada inc.

5 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :