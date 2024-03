Full Circle annonce un nouveau contrat portant sur l'entretien des turbines Enercon de Saint-Martin de Crau





Full Circle, groupe indépendant de services aux turbines éoliennes multi-marques (ex Net-Wind), annonce la signature d'un nouveau contrat de maintenance en France.

Ce contrat porte sur les neuf éoliennes ENERCON E48 situées à Saint-Martin-de-Crau dans le sud de la France. La durée du contrat est de trois ans et demi et couvre tous les travaux d'exploitation et de maintenance, y compris la réparation et le remplacement des composants majeurs. L'agence Full Circle de Gigean sera responsable de la maintenance du site.

Il s'agit du premier contrat complet de maintenance signé depuis que Net-Wind a changé de nom pour devenir Full Circle sur le territoire Français au dernier trimestre 2023. Avant ce changement, Net-Wind était déjà un acteur important et reconnu, depuis 2011, sur le marché français de l'exploitation et de la maintenance.

"Nous sommes ravis d'avoir été choisis par IWB pour entretenir les turbines à Saint-Martin-de-Crau. L'intérêt d'un énergéticien comme IWB vient récompenser nos orientations stratégiques et le travail de l'ensemble des équipes sur les derniers mois. Ce nouvel accord porte sur une nouvelle gamme complète de services s'appuyant sur la réputation, la fiabilité et la qualité de nos équipes pour garantir le fonctionnement du site de Saint-Martin à niveau optimal." - Frédéric Leroy, Country Manager de Full Circle France

"IWB poursuit une stratégie à long terme. Nous voulons exploiter nos centrales éoliennes le plus longtemps et le plus durablement possible. L'excellence en matière de service et de fiabilité est cruciale. Nous sommes heureux d'avoir trouvé en Full Circle un fournisseur indépendant et nous nous réjouissons d'une coopération fructueuse"- Clea Hamm, Présidente IWB Energie France.

5 mars 2024 à 05:45

