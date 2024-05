Financement de 70 M$ de la BIC accordé à CAPREIT pour la rénovation énergétique de 60 bâtiments multirésidentiels





Environ 14 000 appartements feront l'objet de mesures d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de carbone.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAPREIT) (TSX : CAR.UN) à mener des rénovations énergétiques à grande échelle axées sur l'amélioration de la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone

(TSX : CAR.UN) à mener des rénovations énergétiques à grande échelle axées sur l'amélioration de la conservation de l'énergie et la réduction des émissions de carbone Environ 60 bâtiments résidentiels à logements multiples au Canada à faire l'objet de rénovations énergétiques

au à faire l'objet de rénovations énergétiques Projets susceptibles d'entraîner une réduction significative des émissions de carbone chaque année

TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 70 millions de dollars à CAPREIT pour financer des améliorations énergétiques et de décarbonation en profondeur dans des bâtiments sélectionnés. L'installation de nouveaux équipements de conservation de l'énergie est prévue au profit des locataires d'environ 14 000 appartements.

Les projets devraient entraîner une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) par an, avec une diminution moyenne estimée à 40 % des émissions dans l'ensemble des propriétés rénovées. Les rénovations énergétiques des bâtiments comprennent la récupération d'énergie dans divers systèmes mécaniques, l'installation de pompes à chaleur électriques à haut rendement, ainsi que des systèmes d'automatisation des bâtiments, des rénovations énergétiques de l'éclairage et des compteurs divisionnaires.

Les rénovations énergétiques de bâtiments existants, qui représentent une part importante des émissions de GES au Canada, sont essentielles à l'atteinte des plans et des objectifs du pays en matière de changements climatiques.

Le prêt de la BIC, qui fait partie de son initiative de rénovations énergétiques de bâtiments, aide à combler les écarts économiques associés aux projets de rénovations énergétiques en profondeur qui ne sont généralement pas viables sur le plan économique avec des sources de capital traditionnelles.

Le prêt contient des mesures de protection des locataires qui empêchent les augmentations de loyer et l'imposition de charges supplémentaires aux locataires déjà dans le bâtiment. CAPREIT occupe une place de premier plan dans le secteur du logement locatif abordable au Canada et investit considérablement dans ses propriétés afin de rendre les logements plus sûrs et plus sains et de réduire la consommation d'énergie.

À ce jour, la BIC a investi plus de 1,2 milliard de dollars dans des rénovations énergétiques durables de bâtiments partout au pays.

Citations :

Travailler avec CAPREIT pour financer des projets de rénovations énergétiques et de décarbonation permettra d'améliorer l'expérience de vie de milliers de leurs locataires au Canada. Le prêt de la BIC aidera également à s'attaquer à la réduction d'une source clé d'émissions de gaz à effet de serre, qui est essentielle à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

En tant que chef de file dans le domaine du logement locatif abordable, CAPREIT s'efforce également de réduire l'empreinte carbone de ses propriétés à travers le pays. Les rénovations énergétiques apportées aux bâtiments locatifs de CAPREIT réduiront les coûts énergétiques et les rendront plus sûrs et plus confortables pour leurs locataires dans tout le Canada. Par le biais de l'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments de la BIC, CAPREIT fait sa part pour aider à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Nous sommes ravis d'avoir pu nous associer à la BIC et participer à son initiative de rénovations énergétiques de bâtiments, un programme important mis en place pour bénéficier à la fois aux locataires et à l'environnement par le biais de projets qui n'auraient pas été financièrement réalisables autrement. Ce prêt nous permettra de procéder à la rénovation énergétique d'environ un tiers de notre portefeuille d'appartements canadien existant, ce qui réduira considérablement ses émissions de carbone par an. Par l'intermédiaire de la BIC, nous sommes heureux de contribuer à la réalisation des engagements du Canada en matière de changement climatique, tout en réalisant nous-mêmes des progrès significatifs, et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre ce travail essentiel de conservation d'énergie. C'est avec fierté que CAPREIT continue d'être un fournisseur de logements abordables pour la population canadienne.

Mark Kenney, président et chef de la direction, CAPREIT

