Vitrines technologiques en traitement de l'eau - 8 M$ à Écotech Québec





MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 8 millions de dollars à Écotech Québec afin de soutenir la réalisation de projets de vitrines technologiques en traitement de l'eau.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Écotech Québec sera responsable de réaliser des appels de projets qui auront pour objectif l'adoption de technologies propres innovantes afin d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement. La grappe effectuera ainsi le maillage entre les entreprises et les milieux preneurs.

Les appels de projets s'adresseront aux entreprises québécoises, en priorité aux PME, ayant développé une technologie dans le domaine de l'eau avec un niveau de maturité technologique élevé et souhaitant tester leur innovation en milieu réel.

Citations :

« Le succès de la transition énergétique dépend beaucoup de notre capacité à innover et à déployer ces innovations. L'annonce d'aujourd'hui reflète justement notre volonté de mieux protéger la santé publique et l'environnement par l'adoption de technologies propres innovantes. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Il est primordial de protéger et de bien gérer notre eau. C'est une richesse collective irremplaçable et d'une grande valeur. Notre gouvernement est fier de contribuer au développement du plein potentiel des technologies propres du secteur de l'eau. Je remercie toutes les entreprises qui répondront aux appels de projets ainsi qu'Écotech Québec, qui les accompagnera dans leur implantation de solutions durables, résilientes et respectueuses de l'environnement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement en faveur de l'innovation dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et du traitement des eaux usées. On sait que, pour de nombreuses municipalités, il s'agit de défis importants. Les vitrines technologiques permettront de moderniser des pratiques pour une gestion plus responsable de notre ressource en eau, et c'est une très bonne nouvelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La collaboration de trois ministères dans cette initiative témoigne de l'importance accordée à la gestion de l'eau et, surtout, à la mise en valeur d'innovations québécoises. Cette vitrine aura des retombées majeures, tant pour les entreprises de technologies propres qui développent des solutions que pour les organisations qui souhaitent améliorer leurs procédés de traitement ou d'épuration d'eau. »

Isabelle Dubé-Côté, présidente et cheffe de la direction d'Écotech Québec

Faits saillants :

Écotech Québec est reconnue comme la grappe des technologies propres dans le cadre normatif du Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique.

Cette initiative a pour but d'appuyer financièrement des vitrines technologiques dans les secteurs d'activité suivants : assainissement autonome pour les résidences isolées; assainissement municipal, institutionnel, communautaire ou commercial; système de distribution d'eau potable; et système de récupération d'eau de pluie et/ou des eaux grises.

La décision d'appuyer des vitrines technologiques découle des travaux du Forum d'action sur l'eau, dans le cadre duquel sept groupes de travail ont été mis en place pour cerner les enjeux liés à l'eau.

Lancé en mars 2021, le Forum d'action sur l'eau avait comme objectifs de renforcer la coordination de l'action gouvernementale en fonction de l'évolution du contexte de gouvernance de l'eau au Québec et de mieux arrimer les priorités du gouvernement avec celles des acteurs locaux et régionaux, notamment les problématiques prioritaires répertoriées à l'échelle des bassins versants.

