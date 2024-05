Séance d'information technique - Chantiers majeurs de la saison 2024





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentantes et représentants des médias à une séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches au courant de la saison 2024.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 2 mai 2024



HEURE : 9 h 30



LIEU : Québec

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de l'événement sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'activité de presse.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

1 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :