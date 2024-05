ECOAMMO SE JOINT À STOK POUR OFFRIR UN MONDE RADICALEMENT MEILLEUR





SAN FRANCISCO, 1er mai 2024 /CNW/ - Stok, un leader de la décarbonisation, annonce qu'EcoAmmo, une société canadienne de conseil en développement durable primée, s'est jointe à Stok. Le regroupement des équipes leur permettra de réaliser leur mission d'accélérer la transition vers un avenir résilient et favorable au climat.

Au cours des deux dernières décennies, EcoAmmo a joué un rôle de premier plan dans la transformation de l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction partout au Canada, avec le premier immeuble commercial à consommation énergétique nette zéro, la première maison commerciale à consommation énergétique nette zéro et le premier projet de réalisation de projet intégré dans l'Ouest canadien.

« Nous nous sommes toujours efforcés de bâtir une culture intentionnelle axée sur la création d'une valeur maximale pour nos clients. Cette étape pour notre organisation renforce notre engagement à être le partenaire de nos clients dans la réalisation d'objectifs audacieux, maintenant avec des solutions élargies grâce à la gamme complète de services de Stok. « Notre engagement commun à l'égard de la structure organisationnelle autogérée permet une expérience client harmonieuse alors que nous fusionnons en une seule entreprise."

--Stéphane Carter, fondateur et propriétaire, EcoAmmo

Alors qu'EcoAmmo se joint à l'équipe mondiale d'experts en immobilier et en décarbonisation de Stok, les clients bénéficieront de capacités renforcées en matière de services de consultation en matière de durabilité, d'ESG, de carbone et de matériaux, ainsi que d'une nouvelle expertise en matière de réalisation de projets intégrés. Dans un proche avenir, Stok prévoit offrir un ensemble puissant de services d'ingénierie à ses clients au Canada, y compris l'ingénierie et la mise en service de l'énergie. Ces capacités approfondies, ces services élargis et cette nouvelle portée géographique aideront Stok à diriger les organisations vers l'atteinte de leurs objectifs et la décarbonisation dès maintenant.

« Stok et EcoAmmo se connaissent depuis des années. Notre intégration est une évolution organique qui renforce notre capacité à offrir des solutions novatrices aux défis les plus pressants de nos clients en matière de durabilité, d'ESG et de décarbonisation. « Il est maintenant temps de prendre des mesures audacieuses, et nous sommes ravis d'avoir trouvé une organisation qui s'aligne sur notre raison d'être pour concrétiser notre vision commune. »

--Jacob Arlein, chef de la direction, Stok

EcoAmmo rebaptisera Stok tout en continuant de servir ses clients partout au Canada sous une nouvelle entité juridique, Stok Canada Ltd. Stephani Carter, fondateur d'EcoAmmo, se joindra au groupe de propriété de Stok.

À PROPOS DE STOK

Stok incite les organisations à décarboniser dès maintenant. Nous intégrons une expertise dans les domaines des conseils en matière d'ESG et de durabilité, du carbone, de l'ingénierie énergétique, de la mise en service et de la réalisation de projets. De l'entreprise à l'actif, nous offrons aux clients une stratégie, une gestion et un soutien technique pour transformer des engagements audacieux en impact. Stok est une entreprise certifiée B Corp et ILFI Just, et a été reconnue comme une entreprise à impact élevé et un milieu de travail de choix. Notre équipe mondiale répond aux ambitions des clients dans l'ensemble des programmes et des projets à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez stok.com.

À PROPOS D'ECOAMMO

Depuis 2006, EcoAmmo a forgé une niche unique à l'intersection de Lean et de Green au sein de l'industrie de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Nous tirons parti des principes Lean pour permettre une transition accélérée vers un environnement bâti résilient et favorable au climat. EcoAmmo offre des services-conseils spécialisés dans les domaines des bâtiments durables à haut rendement, des facteurs ESG et carbone, de la réalisation intégrée de projets (IPD) et des équipes très performantes. EcoAmmo a travaillé sur plus de 300 projets très performants et 30 projets IPD partout au Canada. EcoAmmo est une entreprise de type B Corp, juste, sans papier et qui fonctionne de façon carboneutre depuis 2021. Pour en savoir plus, visitez ecoammo.com.

