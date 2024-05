Belkin s'engage à être 100 % neutre en carbone dans l'ensemble de ses activités d'ici 2030





Belkin, marque leader de l'électronique grand public depuis 40 ans, vient de publier son Rapport d'impact 2023, dans lequel elle présente son plan visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Déjà en passe de devenir 100 % neutre en carbone dans ses bureaux et ses opérations à l'échelle mondiale d'ici 2025, Belkin souhaite maintenant aller plus loin et étendre ce progrès à sa chaîne d'approvisionnement et au cycle de vie de ses produits.

Belkin a décidé de prendre plusieurs mesures significatives pour atteindre ses objectifs de 2030, notamment en améliorant ses capacités d'analyse du cycle de vie (ACV) afin de mesurer plus précisément les émissions au niveau des produits, et en faisant appliquer le principe de responsabilité au sein de sa chaîne d'approvisionnement.

« Dans un monde interconnecté à l'évolution rapide, nous avons la lourde responsabilité, en tant que multinationale, de montrer l'exemple et de susciter des changements significatifs en matière de durabilité environnementale, de responsabilité sociale et de gouvernance éthique », a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin. « Chez Belkin, nous pensons que les entreprises peuvent et doivent être une force pour le bien. En partant de notre chaîne d'approvisionnement jusqu'à nos produits et au-delà, nous nous engageons à minimiser notre empreinte environnementale, à soutenir nos communautés et à respecter les normes d'intégrité et de transparence les plus strictes. Notre engagement envers l'impact ne concerne pas seulement ce qui se passe au sein de notre entreprise : nous nous intéressons également à l'impact que nous avons sur le monde autour de nous. »

Au cours des douze derniers mois, dans le cadre de son parcours pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, et conformément à son engagement envers les Objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies, Belkin a accompli ce qui suit :

Emballages et déchets électroniques (ODD 12 des Nations Unies)

Réduction de 63 % de ses emballages en plastique 1

Remplacement de 64 tonnes de plastique vierge par des matériaux recyclés après consommation

Financement du recyclage responsable de 2 : 27?560 tonnes d'appareils électriques et électroniques 10?734 tonnes d'emballages 763 tonnes de batteries

:

Changements climatiques (ODD 13 des Nations Unies)

Réduction de 67 % des GES dans ses activités 3

Neutralité carbone à hauteur de 63 % pour les émissions du champ d'application 2

Belkin s'est donné pour mission de trouver des moyens plus responsables de fabriquer ses produits, de réduire ses émissions de carbone et de réduire ses déchets.

Pour en apprendre davantage sur le programme Everyday Impact de Belkin, rendez-vous sur : https://www.belkin.com/company/everyday-impact/

À propos de Belkin

Belkin est un chef de file californien du secteur des accessoires qui propose depuis 40 ans des produits primés dans les domaines de l'alimentation, de la protection, de la productivité, de la connectivité et de l'audio. Avec ses produits conçus et élaborés dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, Belkin a toujours concentré son attention sur la recherche et le développement, les communautés, l'éducation, la durabilité et, avant tout, les personnes qu'elle dessert. Depuis ses débuts modestes dans un garage de Californie du Sud en 1983, Belkin est devenue une multinationale technologique diversifiée. Notre principale inspiration demeure la planète sur laquelle nous vivons et le lien qui existe entre les personnes et la technologie.

______________________ 1 La quantité globale d'emballages plastiques à usage unique que nous utilisons a diminué de 63 % depuis 2019. 2 Depuis 2009, nous avons financé le recyclage de 27?560 tonnes de déchets électroniques, de 10?734 tonnes d'emballages et 763 tonnes de batteries. 3 Entre 2009 et 2023, nous avons réduit les émissions de gaz à effet de serre dans nos activités de plus de 67 %.

