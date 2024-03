Marion Clignet, championne du monde et médaillée olympique, cofondatrice technologique de Jelenew, lance le « Sprinters Jersey Lab »





Avec 30 ans d'expérience et de dévouement dans le domaine du cyclisme, elle crée des vêtements de cyclisme réellement conçus pour les femmes

WILMINGTON, Delaare, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- « À 22 ans, je me suis réveillée sur le sol d'un magasin, entourée de gens qui me demandaient mon nom et où j'habitais. Je connaissais les réponses, mais je ne pouvais pas leur dire. » Cette crise et le diagnostic d'épilepsie qui s'en est suivi ont coûté à Marion Clignet son permis de conduire, et elle a commencé à se déplacer à vélo. C'est ainsi qu'a commencé le parcours de championne d'une patiente épileptique. Depuis 1990, elle s'est classée première dans six championnats du monde et a remporté deux médailles d'argent aux Jeux olympiques en représentant la France. Elle a également battu le record du monde de l'époque en 1996 et a remporté le championnat de France à plusieurs reprises, notamment en poursuite et en course sur route. Elle a remporté plus de 350 victoires au cours de sa carrière, dont des victoires d'étape et des maillots de vainqueur au Tour de France féminin et au Tour d'Italie féminin.

Outre le cyclisme, Marion Clignet était également une coureuse de montagne accomplie, qui a remporté le championnat de France de course à pied longue distance et de duathlon cycliste, ainsi que six triathlons de moyenne distance. Elle a affronté les hommes en Bretagne à plusieurs reprises, gagnant de nombreux supporters et attirant l'attention du public sur le cyclisme féminin. Après s'être retirée du cyclisme de compétition, elle a continué à s'investir dans l'éducation cycliste et dans les droits des femmes cyclistes, se consacrant à l'avancement du cyclisme féminin.

Tout au long de ses 30 ans de carrière cycliste, elle a surmonté les difficultés de l'entraînement et le traitement inéquitable des femmes en compétition, mais n'a jamais trouvé de vêtements cyclistes véritablement conçus pour les femmes, adaptés à leur structure anatomique, à leurs besoins physiologiques et à leurs exigences esthétiques. Au cours de son parcours professionnel, elle a essayé divers shorts et maillots de cyclisme pour découvrir que la plupart des vêtements mal ajustés causaient de graves lésions cutanées, que l'accumulation de sueur entravait la régulation de la température et nuisait à l'endurance, et que les frottements de la selle entraînaient des blessures.

Que ce soit pour l'entraînement ou la compétition, elle a cherché des vêtements de cyclisme qui soient parfaitement adaptés à la protection des muscles, au confort et à l'esthétique. Elle était convaincue que la résolution de ces problèmes pourrait permettre à un plus grand nombre de femmes de se passionner pour le cyclisme. Cependant, la plupart des vêtements de cyclisme pour femmes sur le marché n'étaient qu'une version réduite des vêtements pour hommes avec une impression différente, jusqu'à ce qu'elle trouve Jelenew, une marque de sport pour femmes véritablement engagée dans la résolution de ces problèmes. Elle a décidé de rejoindre Jelenew et de se lancer dans une nouvelle aventure : créer des vêtements cyclistes qui répondent réellement aux besoins des femmes et favorisent le développement du cyclisme féminin.

Tout comme elle a surmonté les obstacles de sa maladie et battu continuellement ses records, la création de vêtements cyclistes performants et esthétiques est devenue son nouveau défi. Jelenew a utilisé des techniques de drapage de haute couture pour résoudre les problèmes rencontrés par les femmes cyclistes, tels que la pression au niveau de la poitrine, le faible soutien des muscles abdominaux et de la taille, et le manque d'ajustement et de flexibilité au niveau des épaules et des aisselles. Après avoir rejoint Jelenew, Marion Clignet a cofondé le « Sprinters Jersey Lab » avec l'équipe de conception de Jelenew, un laboratoire qui pourrait conduire à une révolution dans les vêtements de sport, le Sprinters Jersey (maillot vert) ayant une signification particulière pour Marion Clignet, puisque c'est le maillot qu'elle a remporté dans la plus longue course par étapes féminine dans l'Idaho.

Au sein du laboratoire, Marion Clignet a transformé ses problèmes passés en sujets de recherche. Elle travaille avec l'équipe de conception de Jelenew pour dériver des solutions à partir de techniques de haute couture, en abordant les problèmes d'ajustement avec la technologie CurveTectm, en réduisant les frottements, en fournissant une protection musculaire et en aidant à la production d'énergie. Le Sprinters Jersey Lab a créé un système de contrôle climatique interne avec une technologie de tissu adaptée aux différentes zones du corps. Le Sprinters Jersey Lab a également développé une technologie de pointe d'ajustement sans couture, une technologie de couture sans frottement et des positions de couture scientifiques pour éviter l'usure et les dommages aux zones sensibles. Après chaque développement, Marion Clignet a personnellement participé aux tests et aux mises au point avec des cyclistes professionnelles pour s'assurer que le produit répondait à la fois aux performances athlétiques et aux besoins des femmes.

Lorsqu'elle a porté les vêtements de cyclisme de Jelenew lors de la course cycliste caritative contre l'épilepsie « Le Marion Clignet », elle a été félicitée pour la première fois pour la conception de ses vêtements de cyclisme, ce qui l'a confortée dans l'idée que la mode est un élément indispensable de la pratique du sport par les femmes. Suivant l'approche de la haute couture, Marion Clignet et l'équipe de conception ont continuellement recherché des collaborateurs exceptionnels dans l'industrie, appliquant des techniques de confection de pointe pour améliorer les performances des vêtements de sport tout en y ajoutant une touche de mode.

Associer la performance à l'esthétique pour améliorer les performances athlétiques des femmes et rendre le sport plus agréable. Telle est la promesse faite par Marion Clignet dans le cadre du « Sprinters Jersey Lab » de Jelenew. Ce projet est son nouveau parcours pour accomplir sa mission d'autonomisation des femmes cyclistes à travers le monde.

À propos de Jelenew

Fondée en 2021 et inspirée par le cyclisme, Jelenew propose des vêtements de sport qui allient parfaitement performance et esthétique pour les femmes et s'étend à une collection lifestyle basée sur les sports de vitesse et de puissance pour répondre à des besoins plus diversifiés. Jelenew, rejoint par la championne du monde de cyclisme féminin Marion Clignet pour les conseils techniques, a fondé le « Sprinters Jersey Lab » basé sur la technologie propriétaire de Jelenew CurveTectm et 30 ans d'expérience dans le cyclisme pour mener l'innovation de l'industrie.

