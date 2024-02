BRP A CLOS L'ANNÉE 2023 AVEC UNE RAFALE DE PRIX GOOD DESIGN USA





L'entreprise termine l'année avec un total de 12 prix internationaux de design

VALCOURT, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO), un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des bateaux, continue de se démarquer par ses designs novateurs et avant-gardistes en remportant cinq prix Good Design USA, qui célèbrent et récompensent les produits dont le design contemporain est le plus remarquable. Annoncés en décembre, les cinq produits BRP qui ont été soumis au jury ont été récompensés : le casque Advex destiné aux motoneigistes; la motomarine Sea-Doo Explorer Pro et le ponton Manitou Cruise; et les produits de sports motorisés d'hiver Lynx Shredder et Ski-Doo MXZ X-RS.

« Cette reconnaissance prestigieuse de cinq de nos produits ne reflète pas seulement notre engagement à élever l'expérience de conduite, mais reconnaît également le travail d'équipe exceptionnel derrière chaque produit gagnant. Alors que nous célébrons ces réalisations, nous sommes inspirés à continuer à repousser les limites de l'innovation et à façonner l'avenir de la mobilité », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP.

Tout savoir sur les produits récompensés

Casque Advex

Le casque Advex introduit un nouveau paradigme pour le conducteur de sentier actif, offrant aux adeptes de l'hiver l'une des meilleures et des plus polyvalentes protections contre le froid et l'humidité. BRP a créé un casque doté de caractéristiques de sécurité avancées et d'un système de communication novateur qui permet aux conducteurs de faire l'expérience d'une synergie entre leur véhicule, leur équipement et leurs accessoires, tout en accordant la priorité au confort et à la fonctionnalité.

Sea-Doo Explorer Pro

Le Sea-Doo Explorer Pro est une motomarine conçue spécifiquement pour les personnes en quête d'aventures et de découvertes sur l'eau. Cette motomarine clés en main et seule en son genre est toujours prête pour l'aventure. Le siège rembourré, les genouillères et le guidon réglable offrent aux aventuriers un confort inégalé et une conduite agréable dans diverses positions. En outre, les amateurs d'aventure peuvent explorer pendant plusieurs jours grâce à ses capacités de rangement massives, à sa capacité de transport de charges économe en carburant et à sa stabilité inégalée.

Manitou Cruise

Le Manitou Cruise apporte un changement de paradigme en redéfinissant les codes du design des pontons qui existent depuis des décennies. Presque entièrement composé de matériaux recyclables, il se distingue par un design audacieux et innovant qui allie modernité, luxe et fonctionnalité. Le moteur hors-bord Rotax S, équipé de la technologie Stealth unique à BRP et caché sous le bateau, apporte non seulement une plus grande tranquillité d'esprit au consommateur, mais transforme également le design du Manitou Cruise en maximisant l'espace utilisable à bord et en réduisant les bruits et les vibrations.

Lynx Shredder

Inspiré du mot finlandais « sisu », l'ADN à la fois robuste et léger du Lynx Shredder rend hommage au design scandinave. N'ayant pas de terme équivalent en français, « sisu » est un état d'esprit orienté vers l'action qui fait référence à la détermination stoïque, à la dureté, au courage, à la volonté et à la résilience. Avec cette philosophie en tête, l'équipe de conception a été mise au défi de proposer une machine minimaliste et légère tout en offrant la précision et le contrôle nécessaires pour jouer dans la neige profonde.

Ski-Doo MXZ X-RS

Déjà considéré comme une référence par les experts de l'industrie, le Ski-Doo MXZ X-RS est l'évolution ultime d'une motoneige de sentier, au sommet de la haute performance qui permet aux conducteurs chevronnés de vivre des aventures à la fois inoubliables et responsables. La visibilité a été grandement améliorée pour une conduite plus sécuritaire grâce à la signature lumineuse DEL «?à deux yeux ». Le produit est équipé d'une suspension Smart-Shox, une première dans l'industrie, qui analyse instantanément le terrain et s'ajuste pour fournir une réponse de suspension idéale pour un maximum de confort et de stabilité.

Une douzaine de prix reçus en 2023 atteste de l'influence de l'entreprise sur l'industrie

Pour l'équipe de design et d'innovation de BRP, l'année 2023 a été une autre année exceptionnelle, alors qu'elle a récolté 12 prix lors de prestigieux concours de design à travers le monde. En plus des reconnaissances accordées par Good Design USA, les quatre derniers produits mentionnés ont reçu un prix Red Dot au printemps. Le Sea-Doo Explorer Pro s'est véritablement distingué parmi ses pairs, ayant également obtenu des prix Good Design Japan et Good Design Australia, ainsi que le prix de l'innovation de la National Marine Manufacturers Association (NMMA). Présenté au Miami International Boat Show 2023, la NMMA s'est également jointe à Marine Power Innovation pour reconnaître le moteur hors-bord Rotax S de BRP pour son innovation révolutionnaire. De plus, un prix Good Design Australia a été décerné au Quintrex Freestyler X.

« Les distinctions que nos produits continuent de récolter année après année témoignent du dévouement et de la créativité de nos équipes. Elles renforcent notre engagement à aider les consommateurs à réimaginer la façon dont ils accèdent à leur monde, en leur permettant de vivre des expériences qui se mesurent en émotions plutôt qu'en distance », a ajouté M. Lapointe.

Alors que BRP célèbre son 20e anniversaire, son succès peut être attribué à sa culture de « sang jaune », fondée sur ses valeurs fondamentales que sont la passion, la détermination, l'ingéniosité et la confiance. Guidée par l'aventure, l'entreprise continue de partager des expériences uniques avec le monde tout en poursuivant son engagement envers l'inclusion et la lutte contre l'intimidation.

