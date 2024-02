Axon Technologies et Keyrus annoncent un partenariat stratégique afin de développer avec une forte ambition leurs activités dans le domaine de la cybersécurité





Keyrus acquiert une participation minoritaire dans Axon Technologies, ajoutant ainsi les offres de cybersécurité d'Axon aux solutions globales de Keyrus, et élargissant le positionnement de Keyrus au Moyen-Orient et en Afrique.

PARIS et DUBAÏ, EAU, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Dans un secteur de la cybersécurité en constante évolution, Keyrus, leader international de la data intelligence et de la transformation numérique des organisations, a annoncé la prise d'une participation minoritaire dans Axon Technologies, un acteur de premier plan sur le marché de la cybersécurité basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cet investissement stratégique constitue une étape majeure et ambitieuse dans la stratégie de développement international voulue par Keyrus dans le secteur de la cybersécurité.

Expansion stratégique et amélioration des solutions de cybersécurité

La collaboration entre Keyrus et Axon Technologies ambitionne de transformer en profondeur le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique, notamment grâce à la pénétration envisagée par Keyrus sur un marché Saoudien riche en opportunités. Ce partenariat permet également à Keyrus de renforcer la capacité d'investissement d'Axon Technologies, entreprise de cybersécurité récemment créée et offrant des solutions innovantes de sécurité des données à ses clients actuels et futurs.

Eric Cohen, fondateur et PDG de Keyrus, a exprimé son enthousiasme : "Cet investissement dans Axon Technologies marque une étape importante dans notre stratégie en matière de cybersécurité. Nous nous lançons dans une aventure passionnante afin de renforcer nos capacités en matière de cybersécurité et devenir un acteur mondial de premier plan dans ce domaine. L'approche innovante d'Axon Technologies en matière de conseil et de services managés correspond parfaitement à notre vision et à notre culture. Nous sommes impatients d'intégrer Axon dans notre écosystème afin de renforcer nos solutions de cybersécurité et de répondre aux attentes de nos clients en la matière".

Hadi Hosn, PDG d'Axon Technologies, a également fait part de sa satisfaction : "Ce partenariat marque une nouvelle ère pour Axon Technologies, nous projetant encore plus loin dans notre mission de protection des organisations contre les cybermenaces. Nous admirons la vision de Keyrus et sommes convaincus que nos forces combinées conduiront à des solutions « data driven » et de cybersécurité innovantes, répondant aux défis critiques de l'identité numérique, de la sécurité des applications, de l'APIsation et de la sécurité des données dans divers environnements et secteurs d'activité."

Hadi Darwiche, président de DIV Capital et cofondateur d'Axon Technologies a ajouté : "Il est valorisant de voir Axon Technologies changer de dimension et devenir un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité. Avec l'arrivée de Keyrus, nous envisageons une période de croissance soutenue, en tirant parti de notre expérience combinée et de nos savoir-faire respectifs reconnus. Nous sommes convaincus qu'ensemble, Axon Technologies continuera à étendre sa présence sur le marché et à fournir des solutions de premier plan.

Un portefeuille complet dans le domaine de la cybersécurité et une influence mondiale

Sur un temps relativement court, Axon Technologies, fondée en 2020, s'est imposée comme un acteur clé en termes d'excellence et d'innovation dans le domaine de la cybersécurité, faisant preuve d'une croissance et d'une agilité remarquables dans ses activités. Avec un chiffre d'affaires de 3,2 millions de dollars américains en 2023 et une croissance significative de ses activités, la société a confirmé la solidité de son modèle et l'excellence de ses prestations de services, prouvée par la confiance de ses clients. Ses équipes, composées de 30 collaborateurs de talent, constituent son atout le plus précieux. Axon Technologies s'engage à développer celles-ci, en favorisant une culture de l'innovation, de la collaboration et de l'apprentissage continu.

Axon Technologies, réputée pour son expertise en matière de cybersécurité, pourra désormais tirer parti de la présence et des capacités mondiales de Keyrus. Avec son siège à Dubaï et une présence significative au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, Axon Technologies est parfaitement positionnée pour détecter les menaces et soutenir efficacement les programmes de cybersécurité de ses clients dans ces régions. Avec le soutien du réseau mondial de Keyrus, Axon Technologies s'inscrit dans une trajectoire de croissance soutenue et vise à définir de nouveaux standards d'excellence dans le domaine de la cybersécurité.

Ce partenariat devrait également permettre d'améliorer les offres respectives des deux partenaires. Les expertises d'Axon Technologies en matière de sécurité des données, de sécurité du cloud, de DevSecOps et de services de sécurité managés s'alignent parfaitement sur les objectifs stratégiques de Keyrus en matière de transformation numérique des organisations, de data intelligence, d'IA et de cloud.

Contact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1659746/Keyrus_Logo.jpg

27 février 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :