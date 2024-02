Les agents de bord d'Air Transat deviennent les mieux payés de l'industrie





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Les 2100 agents de bord d'Air Transat ont une nouvelle convention collective qui fait d'eux les mieux payés de l'industrie au Canada. Au terme d'assemblées d'information tenues du 19 au 22 février, ils ont voté à 62,7 % en faveur de la recommandation des médiatrices fédérales. Ce nouveau contrat de travail prévoit des augmentations salariales totales composées de 30 % sur cinq ans, soit la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027.

Il prévoit aussi l'abolition des deux premiers échelons salariaux. Ainsi, les agents de bord avec moins de trois ans d'ancienneté accéderont immédiatement au troisième échelon, ce qui représente d'importants gains salariaux.

De plus, cette nouvelle convention collective va sécuriser le nombre de sièges de repos dans tous les vols de sept heures ou plus et dans les vols partant du Canada après 22 h. Elle bonifiera aussi les congés personnels et les jours de vacances.

« Le processus a été long et complexe, mais finalement, nous franchissons la ligne d'arrivée avec des augmentations salariales substantielles pour nos membres agents de bord. Ce sera un ajustement extrêmement bien mérité après des années d'efforts pour aider la compagnie à traverser des difficultés financières, suivies des années catastrophiques de la pandémie, puis de la période de forte inflation », d'expliquer Chantal Bourgeois, conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La composante Air Transat regroupe deux sections locales, l'une basée à l'aéroport de Montréal (YUL) et l'autre à l'aéroport de Toronto (YYZ). Elle fait partie de la Division aérienne du SCFP, qui représente plus de 18 500 agents de bord chez Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, WestJet, Encore, Calm Air, Canadian North, Pivot Airlines, Flair Airlines, PAL et Pascan.

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

26 février 2024

