China Eastern inaugurera un vol direct Shanghai-Marseille le 2 juillet

SHANGHAI, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines a annoncé le lancement officiel d'un nouveau vol direct entre Shanghai et Marseille, en France, le 2 juillet prochain.

La nouvelle liaison Shanghai-Marseille sera exploitée par Shanghai Airlines, une filiale de China Eastern Airlines, avec trois vols aller-retour par semaine les mardis, vendredis et dimanches.

Les numéros de vol sont FM871 de Shanghai à Marseille et FM872 pour les vols retours. La durée estimée du vol est d'environ 12 heures. La nouvelle liaison offrira un service Internet de porte-à-porte aux passagers à bord.

Shanghai, située dans l'est de la Chine, dans l'estuaire du fleuve Yangtze, et ouverte sur l'océan Pacifique, est l'une des villes les plus dynamiques, ouvertes et innovantes de Chine sur le plan économique. Elle est surnommée « le grand hall » et la « première étape pour les voyageurs qui arrivent en Chine ». Marseille est la deuxième plus grande ville de France, le plus grand port d'Europe du Sud et une plaque tournante importante pour le transport et le commerce en Méditerranée. Elle est située le long de la Côte d'Azur de la Provence, connue dans le monde entier. En 1987, Shanghai et Marseille sont devenues des villes jumelées.

Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'Année franco-chinoise du tourisme culturel. Le 9 avril, Shanghai a officiellement publié un guide complet pour ses événements de 2024, présentant un large éventail de 70 événements culturels, sportifs, touristiques, commerciaux et d'exposition de premier plan. Du 28 juillet au 8 août, Marseille accueillera les épreuves de voile des Jeux olympiques d'été de Paris 2024.

Le lancement du vol Shanghai-Marseille établira le premier corridor aérien direct entre ces deux villes jumelles. China Eastern Airlines deviendra également la première compagnie aérienne à exploiter cette liaison.

Aujourd'hui, les billets pour cet itinéraire sont déjà disponibles. Les voyageurs qui souhaitent se rendre à Shanghai ou à Marseille peuvent consulter le site officiel et l'application mobile de China Eastern Airlines pour obtenir plus de détails et réserver leurs billets.

