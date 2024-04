Kinaxis occupe la meilleure position en termes de capacité d'exécution dans le Magic Quadranttm de Gartner® pour les solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement.





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée Leader dans le Magic Quadranttm de Gartner® 2024 pour les solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement.

Parmi les 20 fournisseurs évalués, Gartner a positionné Kinaxis en tête pour sa capacité d'exécution, marquant ainsi la 10e nomination consécutive comme Leader dans le rapport Vous pouvez télécharger une copie du rapport gratuitement ici.

Kinaxis attribue sa position à son approche concurrentielle brevetée et à ses solides antécédents en matière de fourniture de solutions innovantes basées sur sa vision de pointe, grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que l'IA, la ML et une expérience utilisateur intuitive. Soutenue par un important écosystème de partenaires tiers en matière de mise en oeuvre, Kinaxis continue de démontrer que, quel que soit le secteur d'activité, la taille ou le niveau de maturité d'un client, on peut compter sur l'entreprise pour orchestrer aisément les réseaux de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre.

Cette reconnaissance intervient juste après que Kinaxis ait révélé qu'au cours des cinq dernières années, le portefeuille de brevets de l'entreprise a augmenté de plus de 500 %, 55 % de ces brevets portant sur des innovations basées sur l'IA et le ML.

« Nous sommes très heureux qu'une fois de plus, Kinaxis ait été reconnue par Gartner comme Leader dans le domaine de la planification de la chaîne logistique et nous sommes également fiers d'avoir été reconnus comme Leader dans les dix derniers rapports du Magic Quadrant », a déclaré Andrew Bell, chief product officer chez Kinaxis. « Nous pensons que le rapport de cette année est une nouvelle validation de nos solides antécédents en matière de fourniture de la seule plateforme d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, simultanée et alimentée par l'IA, qui permet aux entreprises de faire preuve d'agilité, de résilience et de libérer une valeur significative pour leurs chaînes d'approvisionnement mondiales ».

La technologie alimentée par l'IA et la technique de concurrence brevetée de Kinaxis permettent aux entreprises d'orchestrer leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. La technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l'industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d'animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs chaque année.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à une copie gratuite du rapport complet Magic Quadrant pour les solutions de planification de la chaîne d'approvisionnement ici.

Avis de non-responsabilité de Gartner :

Note :

1 Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions, A. Salley, T. Payne, P. Orup Lund ? 2021, 2022, 2023, 2024

Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record ? 2014, 2016, 2018

Gartner, Magic Quadrant for Sales and Operations Planning Systems of Differentiation ? 2019, 2017, 2015

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 avril 2024 à 18:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :