L'IWA Outdoor Classics 2024 s'apprête à dévoiler la première caméra thermique tactique au monde





NUREMBERG, Allemagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Alors que l'on attend avec impatience l'IWA Outdoor Classics 2024, tous les regards se tournent vers Xinfrared, un maître en technologie d'imagerie thermique. Du 29 février au 3 mars, Xinfrared dévoilera sa dernière merveille : la Xinfrared XH15, présentée comme la première caméra thermique tactique au monde, au stand 6-435 du parc des expositions, 90471 Nuremberg, en Allemagne.

Lors d'une récente interview, Ryan Mi, directeur du développement des produits chez Xinfrared, a fait part de son enthousiasme pour la XH15. Il a déclaré : « La XH15 prend en charge plus de 20 modes d'utilisation DIY, qu'il s'agisse de la monter sur une arme, de modifier un casque, ou autre, vous avez seulement besoin d'une XH15 pour le faire ». Il a également déclaré : « Nous l'appelons caméra thermique tactique "20-en-1". »

Interrogé sur les principales caractéristiques de la XH15 par rapport aux autres caméras thermiques du marché, Ryan Mi a souligné ses caractéristiques révolutionnaires. Il a expliqué : « La XH15 possède la fréquence d'images la plus élevée au monde, à savoir 60 Hz. » Il a ajouté : « Cela signifie que les utilisateurs peuvent bénéficier d'une imagerie en temps réel fluide, même dans les environnements les plus dynamiques. »

Ryan Mi a également mis en évidence la sensibilité thermique élevée de la XH15, qui atteint 25 mK, permettant une détection précise des différences de température les plus infimes. Il a expliqué : « Qu'il s'agisse d'observation en extérieur ou de navigation sur des terrains difficiles, la sensibilité thermique de la XH15 assure une clarté et une précision optimales. » L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de la XH15 est sa portée de détection ultra-longue, jusqu'à 1 500 m, qui offre aux utilisateurs une visibilité compétitive et une bonne connaissance de la situation. Ryan Mi a indiqué : « Vous savez, la XH15 est une caméra thermique tactique. »

La XH15 n'est pas la seule vedette de la vitrine de Xinfrared. Une gamme de produits révolutionnaires sera également exposée, notamment la plus petite lunette thermique au monde, la Xinfrared T2 Pro, la XH09 polyvalente tout-en-un, et la P2pro, petite, mais puissante, qui a été désignée comme la plus petite caméra thermique au monde. De plus, les visiteurs pourront s'émerveiller devant la caméra thermique T2s+ avec un objectif de 8 mm et découvrir le système futuriste de vision nocturne Auto AI NV2 qui transforme la nuit en jour avec ses capacités antiéblouissement et antibrouillard.

Mais Xinfrared ne se contente pas d'exposer ses produits, ils invitent les participants à découvrir directement leurs toutes dernières offres : les XT300, X919, Go19 et P2L. Il ne s'agit pas seulement de présenter des technologies ; il s'agit de se connecter et de repousser les limites visuelles du plein air avec d'autres passionnés.

26 février 2024 à 14:21

