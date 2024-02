Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada sur l'augmentation mondiale du nombre de cas de rougeole et le risque qu'elle pose aux Canadiens et aux Canadiennes





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Les autorités sanitaires mondiales ont signalé une augmentation importante du nombre de cas de rougeole en 2023, qui se poursuit en 2024, en partie à cause d'une diminution des vaccinations contre la rougeole pendant la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé une augmentation de 79 % du nombre de cas de rougeole dans le monde en 2023 par rapport à 2022. Bien que les cas puissent survenir partout dans le monde, une augmentation notable a été observée récemment dans la région européenne de l'OMS.

À l'approche des vacances de la semaine de relâche, je crains que la recrudescence de la rougeole dans le monde, combinée à la diminution de la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants d'âge scolaire au Canada, n'entraîne une augmentation du nombre de cas importés de rougeole, ce qui pourrait se traduire par une transmission dans les communautés canadiennes. Je conseille vivement à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de recevoir deux doses d'un vaccin contre la rougeole, en particulier avant de voyager. Au besoin, le vaccin contre la rougeole devrait être administré de préférence au moins deux semaines avant le départ, mais il présente encore des avantages s'il est administré moins de deux semaines avant le voyage.

Bien que la rougeole ait été éliminée au Canada, des cas peuvent encore survenir lorsqu'une personne qui n'est pas complètement vaccinée a voyagé vers ou depuis un pays où circule la rougeole. Les cas importés peuvent entraîner une propagation ultérieure de la rougeole au Canada parmi les personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées. En date du 23 février 2024, nous avons connaissance de six cas de rougeole au Canada, dont certains ont nécessité une hospitalisation. Dans la plupart des cas mentionnés, il s'agit d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés qui ont voyagé à l'étranger.

La rougeole est un virus aéroporté très contagieux pouvant causer des maladies sérieuses. Plus de 90 % des personnes qui ne sont pas immunisées contre la rougeole et qui entrent en contact avec le virus sont infectées. L'infection peut entraîner de graves complications, notamment la surdité et des lésions cérébrales causées par l'inflammation du cerveau, et peut être fatale. Les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées sont plus exposés aux complications de la rougeole.

L'Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants de 2021 montre que 91,6 % des enfants de 2 ans au Canada ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la rougeole, mais que seulement 79,2 % des enfants de 7 ans ont reçu deux doses. La meilleure protection contre la rougeole est l'administration de deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole, qui est presque 100 % efficace pour prévenir l'infection. La première dose d'un vaccin contenant le virus de la rougeole est généralement administrée aux enfants à l'âge de 12 mois. La seconde dose est généralement administrée à l'âge de 18 mois ou entre 4 et 6 ans.

Toute personne non vaccinée contre la rougeole court le risque d'être infectée par cette maladie lors d'un voyage à l'étranger. Actuellement, un avis de santé pour les voyageurs concernant la rougeole est en place pour tous les pays. Il fournit des recommandations aux Canadiens et aux Canadiennes sur la manière de se protéger contre la rougeole lorsqu'ils voyagent. Avant de voyager :

Les enfants et les adolescents doivent s'assurer qu'ils ont reçu les deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole.

Les nourrissons âgés de 6 à moins de 12 mois doivent recevoir une dose d'un vaccin contenant le virus de la rougeole avant d'être amenés dans une zone à haut risque. Un prestataire de soins de santé peut vous conseiller sur la meilleure approche à adopter pour votre enfant.

Les adultes doivent s'assurer qu'ils ont reçu deux doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole s'ils sont nés en 1970 ou plus tard, et une dose de vaccin contenant le virus de la rougeole s'ils sont nés avant 1970.

Pour tous ceux qui voyagent ce printemps, je vous invite à être vigilants et à surveiller les symptômes de la rougeole. Les premiers symptômes sont la fièvre, les yeux rouges et larmoyants, le nez qui coule et la toux, suivis d'une éruption cutanée rouge qui commence sur le visage et se propage ensuite au reste du corps. Si, lors de votre retour au Canada après un voyage à l'étranger, vous pensez avoir contracté la rougeole, portez un masque médical bien ajusté et limitez les contacts avec les autres, si possible. Si vous présentez des symptômes, informez-en une hôtesse de l'air ou le personnel de la croisière avant votre arrivée au Canada, ou un agent des services frontaliers à votre entrée dans le pays. Si vous présentez des symptômes de rougeole après votre retour, appelez immédiatement un prestataire de soins de santé. Si vous avez besoin d'être vu en personne, le prestataire de soins de santé peut s'arranger pour vous recevoir tout en évitant la propagation à d'autres personnes.

Avec la résurgence de la rougeole dans le monde, il est plus important que jamais de vous assurer que votre vaccination systématique et celle de votre famille sont à jour. Si vous n'êtes pas sûr de votre statut vaccinal, vérifiez auprès de votre prestataire de soins de santé ou du service de santé publique local. Ils peuvent vous aider à vous assurer que vous et votre famille êtes protégés. Ensemble, nous pouvons combler le fossé dans la couverture vaccinale contre la rougeole et empêcher l'éclosion de foyers épidémiques.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

23 février 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :