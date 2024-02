Déclaration - Le ministre des Transports souligne la Journée nationale de l'aviation





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de l'aviation :

« L'aviation rapproche les familles canadiennes et ouvre notre pays sur le monde. Elle crée de bons emplois pour la classe moyenne, permet aux Canadiennes et aux Canadiens d'accéder à des biens essentiels à des prix abordables et relie les communautés éloignées au reste du Canada.

« C'est le 23 février 1909 que le Silver Dart a survolé le lac Bras d'Or à Baddeck, en Nouvelle-Écosse. Ce premier vol motorisé a changé à jamais les déplacements au Canada : le transport aérien est devenu une réalité, et toute une industrie a vu le jour.

« En cette Journée nationale de l'aviation, je tiens à remercier les personnes qui travaillent dans l'industrie de l'aviation pour le travail crucial qu'elles accomplissent afin que le Canada soit doté d'un réseau de transport aérien sûr et sécuritaire. Il serait impossible d'atteindre cette norme élevée de sécurité sans le dévouement et le travail acharné de ceux et celles qui contribuent à maintenir la sécurité et la sûreté de l'aviation pour toute la population canadienne. Je profite de cette occasion pour remercier le personnel des compagnies aériennes et des aéroports, les équipages de vol, les équipes d'ingénierie, les personnes responsables du contrôle de la circulation aérienne, le personnel responsable de l'entretien et bien d'autres encore.

« Chaque année, le 23 février, nous prenons le temps d'honorer le riche patrimoine du Canada en matière d'aviation, ainsi que les innombrables réalisations qui ont été accomplies dans cette industrie au fil des ans. Qu'il s'agisse de l'évolution du transport aérien commercial, qui a rendu le monde plus accessible, ou du développement d'aéronefs et de technologies de pointe, l'aviation continue de façonner et de transformer la façon dont nous vivons et dont nous restons en contact avec les autres.

« J'encourage aussi nos jeunes à découvrir le monde fascinant de l'aviation, et à envisager une carrière dans l'aviation canadienne. Il y a actuellement beaucoup de possibilités d'emploi et de domaines de travail gratifiants à explorer.

« Au nom du gouvernement du Canada, je vous invite à vous joindre à moi pour souligner la Journée nationale de l'aviation et rendre hommage aux personnes dévouées du secteur. Bonne Journée nationale de l'aviation. »

23 février 2024

